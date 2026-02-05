印度女學生遭同學下藥性侵不敢講！懷孕2個月才被發現

印度北方邦德奧裡亞（Deoria）市近日傳出一起震驚社會的校園性侵案件。（示意圖／翻攝自pixabay）





印度北方邦德奧裡亞（Deoria）市近日傳出一起震驚社會的校園性侵案件，一名女學生疑在校內遭同學下藥後集體性侵，事件直至兩個月後因她懷孕才曝光。

當時受害者正在學校上課，趁教師不在教室之際，數名男同學分發糖果。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據外媒報導，事發在去年11月，當時女學生正在學校上課，數名男同學趁老師不在教室之際分發糖果，並謊稱為印度教供品「普拉薩德」（prasad）。女學生食用其中一顆後，逐漸出現意識不清狀況。警方事後證實，該甜點內摻有鎮靜劑。

警方表示，當時女學生因身體不適、意識模糊時，涉案學生以「送她回家」為由將她帶離校園，實際卻一同前往其中一名嫌犯住處，輪流性侵女學生。涉案人員除多名男同學外，還有女同學及成年共犯。

廣告 廣告

為防止事件曝光，嫌疑人威脅受害者，聲稱已拍下犯罪過程。（示意圖／翻攝自pixabay）

為防止事件曝光，嫌犯們威脅女學生，聲稱已拍下犯罪過程，若她對外透露實情，影片將被散布至網路。受害者因恐懼與壓力，選擇隱瞞經歷長達2個月，直到近期女孩因持續腹痛就醫，經超音波確認已懷孕約2個月，案件才因此揭露。

1月31日，受害者母親正式向警方報案。（示意圖／翻攝自pixabay）

女學生母親隨後向警方報案，目前已逮捕2名涉案者，其餘相關人員仍在追查中。警方強調，案件已依相關法律程序處理，並將依法嚴懲涉案人員，同時為受害者提供必要的法律與心理協助。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

美「淫魔」獄中輕生陰謀論四起！FBI提供監視器畫面被質疑：剪接的

快訊／竹聯幫大老吳敦逝世 享壽77歲

新／苗栗警頭遭砍2刀 顱骨骨裂出血轉送加護病房

