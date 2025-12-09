印度女控遭輪流性侵！計程車司機到案喊冤：她是自願的

印度一名喀拉拉邦女子指控計程車司機與其友人輪流性侵，但警方調查發現她多次供詞矛盾，司機則稱雙方本就相識。（示意圖／Pixabay）





一名印度喀拉拉邦的女子，指稱遭一名計程車司機與其友人輪流性侵。不過，警方在後續偵查中，發現女子說法前後不一，懷疑她可能是為了隱瞞與司機的關係及身上的傷痕，才提出輪暴指控。

根據《德干先驅報》報導，事件於12月2日向警方通報。警方表示，被點名的計程車司機名為蘇瑞許（Suresh），案發後即遭拘提偵訊。蘇瑞許向警方供稱，他與報案女子其實早已互相認識，是在她第一次叫車搭乘他的計程車後，慢慢發展成朋友關係，之後雙方又進一步成為「有親密關係」的對象。他堅稱雙方發生性行為是你情我願，並拿出WhatsApp對話紀錄，證明兩人互動長期而且親密。

警方在對照雙方說法、重新詢問女子後，指出她在多次筆錄中的細節出現不少矛盾之處。初步調查顯示，女子目前在班加羅爾一所私立大學就讀，與蘇瑞許一樣都來自喀拉拉邦，兩人近日才一起參加過一場聚會。警方也發現，女子在聚會後曾出現輕微頸部受傷的情況。

報導引述警方說法指出，辦案人員懷疑，女子可能是為了掩飾自己與蘇瑞許的關係，不想讓男友知情，又需要替頸部傷痕找到理由，因此向警方提出「被司機與其友人集體性侵」的說法。據了解，女子的男友在相信她的說法下，還陪同她一起到警局報案。

警方強調，本案已依強暴相關罪名立案，並未因為供詞矛盾就直接結案或否定女子指控，目前仍在確認司機友人是否曾出現在案發現場，以及是否涉及任何違法行為。後續將持續比對雙方說法、鑑識資料與通訊紀錄，近一步釐清案情。

