印度女童疑遭輪流性侵！從屋頂被拋下慘死 警開槍逮2狼

印度一名6歲的女童遭性侵後，疑似被嫌犯從屋頂拋下墜落，導致傷重不治。（示意圖／翻攝自Pexel）





印度北方邦布蘭德舍赫爾區（Bulandshahr）近日發生一起殘忍命案，一名女童疑似遭輪流性侵後，被從屋頂拋下，傷重不治。警方與試圖逃跑的兩名嫌犯展開激烈交火，最終擊中腿部並將其逮捕歸案。

根據外媒《NDTV》報導，兩名嫌犯分別為拉朱（Raju）與維魯（Veeru），兩人居住於西坎德拉巴德（Sikandrabad），和女童及其家人租在同一棟建築物內。事發當時，女童獨自在頂樓露台玩耍，兩名嫌犯見四下無人，竟伸出魔爪。

女童被發現重摔在空地上，立即被送往當地醫院，仍傷重不治，辛格醫生（Tejvir Singh）表示，「父親懷疑這兩名嫌犯在將孩子從屋頂扔下之前性侵了她」。

醫生透露，警方獲報在工業區進行逮捕行動時，嫌犯竟開槍射擊，警方立即還擊，兩名嫌疑人腿部中彈，被送往醫院接受治療並拘留。警方也查扣兩把手槍及大量未發射的子彈。

警方強調，後續將根據醫療鑑定結果，在報案記錄中添加更嚴厲的罪名條款，絕不姑息如此慘無人道的行為。據悉，嫌犯在初步訊問中已坦承參與此案，目前警方正等待屍檢報告以證實性侵指控。

