印度女遭輪流性侵！和律師協商又被侵犯 急奔警局報案

面對司法程序時，受害者往往需要承受巨大的身心壓力，但印度傳出的這起事件，竟對受害者造成二度傷害。印度阿格拉（Agra）傳出一起駭人聽聞的案件，一名輪流性侵案的年輕女受害者，竟遭到協助處理和解事宜的被告律師性侵。這名律師在警方準備逮捕他時，甚至上演了從屋頂跳下逃跑的戲碼，導致雙腿骨折被送醫。

根據《Bhaskar English》報導，來自奧賴亞（Auraiya）的年輕女子向埃克塔（Ekta）警察局報案，指控律師吉滕德拉·辛格·達克雷（Jitendra Singh Dakhre），又名桑托什·辛格，對她實施性侵。這名女子曾在2022年對其他青年提起輪流性侵指控，而達克雷律師正是她當時被告方的委託律師。

受害者表示，她11月6日前往法院參加庭審，審判結束後，其中一位代理律師吉滕德拉·辛格聯繫了她，並說「我們會解決這個問題」。受害者因厭倦頻繁的審判，被他的話打動，同意了和解協商。

受害者描述，律師吉滕德拉·辛格讓她坐上他的車，沒想到在路上就強迫她喝啤酒。隨後，律師將她帶到庫貝爾普爾（Kuberpur），與一名被告會面商談和解，但雙方最終未能達成協議。由於當時已是深夜，律師告訴她：「妳今晚留在阿格拉。我明天早上會和其他被告談談，然後再告訴妳結果。」受害者同意留宿。

隨後，桑托什·辛格帶她去了泰姬皇家酒店，並為她安排了一間房間，之後便離開。受害者將房門關上後，沒想到晚上律師又回到飯店，敲她的房門，說：「我們需要談談案子，之後我們一起去吃晚餐。」受害者因此打開了房門。

受害者控訴，律師進入房間後不久便抓住了她並侵犯。她隨後假裝要去倒水，從房間走出來躲了起來。趁著律師桑托什出來找她的時候，她趕緊跑回房間，從裡面把門鎖上了，整晚都躲在房間裡。由於她嘗試報警但電話打不通，因此在隔天早上才趕到警察局報案。

警方接到受害者報案後，於週五首先前往民事法庭準備逮捕律師。得知他在家中後，警方當晚隨即突襲了該律師的住所。據警方透露，嫌犯在見到警察後，試圖從鄰居家的屋頂跳下逃跑，結果導致雙腿骨折。警方已立即將該律師送往醫院接受治療。

警方目前已查獲涉案的飯店的帳簿和監視器錄影，證實律師的名字出現在飯店登記簿上，監視器畫面也顯示他曾到該飯店。受害者已接受體檢，法庭正在記錄她的陳述，將進一步追查嫌犯的背景與動機。

