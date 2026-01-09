印度姐妹校回訪 花蓮宜昌國中國際交流新篇章

(右一)陳副司長(右二)Richa校長

繼2024年首度出訪印度，前往新德里拉姆賈斯國際學校（Ramjas International School）交流並簽署姐妹校後，花蓮縣立宜昌國中今（9）日擔任「東道主」，接待從印度來的師生們，從美食、文化到課堂參與，全方位體驗「花蓮生活」。



讓印度師生從生活中體驗花蓮生活，教育部國際及兩岸教育司副司長陳立穎說，這就是實體交流與線上交流最大的不同。他表示，2024年出訪印度，讓宜昌國中的師生都看見不一樣的世界，這次回訪，則是讓印度師生看看不同面貌的臺灣。

拉姆賈斯國際學校校長Richa Sharma表示，國際教育的目的，不只要拓展學生的視野，更希望讓學生瞭解「世界本一家」，就算語言不同，但友善與愛，是一樣的。來到花蓮、住在學校安排的寄宿家庭，Shreya就說，深刻感受到花蓮人的熱情與好客，現在到了學校，也覺得大家都很友善，讓她覺得很放鬆。



接待姐妹校的師生，學校安排搗麻糬、鳳梨酥製作，也介紹學校特色社團與課程，讓兩校師生在相處中慢慢交流、也建立更深的友誼。