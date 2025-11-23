印度婦人遭惡熊「撕爛臉」！10人急救援畫面曝光

國際中心／王靖慈報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）近日發生一起驚人的熊害事件，一名婦女在山區竟然遇上熊的攻擊，整整一晚都沒人發現，且臉部被咬得十分嚴重。直到隔天早上，搜救人員和村民再度展開搜尋，終於在樹下發現她。





根據國外媒體21日報導，事情發生在印度阿坎德邦的傑莫利縣（Chamoli），有一名婦女白天獨自前往深山裡採草，原本只是婦人平常的例行工作，但沒想到這次竟突發意外。有當地村民描述，婦女在山區時突然遇到一頭熊。熊疑似受到驚嚇，直接朝婦人直衝，並在混亂中咬傷她的臉部。攻擊來的又快又猛，使她當場重傷倒地。由於傷勢嚴重，她完全失去行動能力，只能無助地躺在深山中，無法求救，也無法自行脫困。

印度婦人慘遭惡熊襲擊「臉被撕爛」！獨躺深山1夜「奇蹟生還」畫面曝光

女子因被擊傷太痛倒在地上。（圖／翻攝自「PyaraUKofficial」X）

見天色漸暗、山裡氣溫又很低，家人不見婦人後，趕緊通知搜救人員與村民一起上山搜尋。當天即使一整晚都沒發現婦人的蹤跡。便於事發隔天一大早重新巡查，終於在一棵大樹下發現倒在地上的婦女，且仍有微弱意識，讓大家鬆了一口氣，甚至被報導指稱「簡直是個奇蹟」。根據附上的一段41秒短片中，可見婦女因臉部傷勢極為嚴重，因此被黑布蓋住。在約10名人員的協助攙扶下，她被抬離現場，送往醫院進行救治。

