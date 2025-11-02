印度安德拉邦寺廟發生群眾推擠踩踏 至少9人死亡

印度大量信徒湧入印度教寺廟參拜，發生踩踏死亡事件！（圖／unsplash）



印度又發生踩踏事件！南部的安德拉邦，大量信徒湧入印度教寺廟參拜，在階梯處，爆發嚴重推擠踩踏，至少9人死亡。

寺廟階梯上擠滿人群，大家像是疊羅漢一般，只見有不少人被人群踩踏受困，無法動彈尖叫聲四起場面陷入混亂。這起恐怖的踩踏事件，發生在印度南部安德拉邦，當地一座印度教神廟，11月1日這天湧入大量信徒，來慶祝「愛卡達西日」，沒想到一口氣數百人進入廟裡，這人潮實在太多，眾人聚集在狹小的階梯處時，場面突然失控，演變成驚悚的推擠踩踏事件。

印度警方：「事故是因欄杆倒塌，地點在入口右側，這裡有一個出口入口在那邊，由於這棟建築物是新蓋的，結構還非常脆弱。」

警方表示初步調查事發原因，應該是維持排隊秩序的欄杆，遭人群擠倒後場面就陷入失控，而這起踩踏事件，已知釀成至少9人身亡，印度總理莫迪，也向罹難者親屬致上慰問之意。

根據報導這座寺廟占地約12英畝，最多大約可以容納3千人左右，但當天一口氣湧入至少2萬5千人，加上是私人廟宇，所以不受政府管理，因此意外發生前也沒有警察到場維持秩序，廟方在人力不夠的情況下，才讓意外在階梯處發生，而事實上印度時常在大型集會，或宗教節慶時，因為人群湧入，發生致命踩踏事件，這次再釀憾事讓失去親人的家屬，難過不已。