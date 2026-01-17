印度少女在男友人面前 遭多人輪流性侵！警再逮1嫌

印度一名少女和男性友人在街頭聊天，竟遭多人搶劫，輪流性侵。（示意圖／Pexels）





印度性侵案件頻傳！一名少女與男性友人走在街頭時，竟遭多人攔下搶劫性侵。警方週五（16日）再逮捕一名嫌犯，目前涉案的5人中，其中4人已被警方拘留，還有1人在逃。

街頭聊天遇劫

事發在上個月10日，受害少女與男性友人在道里（Dhauli）林吉普爾運河附近一處偏僻地段聊天，5名惡狼突然現身，先是挾持並毆打少女友人，其中3人更是當著他的面對少女施暴。

警方指出，5人在犯前曾在附近聚會飲酒，在酒精催化下於河岸邊遊蕩，找尋下手目標，整起性侵過程長達3小時，甚至還搶走少女身上首飾並拍下整起過程，行徑令人髮指。

警方擴大追查，在週五時逮到第4名嫌犯，目前落網4嫌全數遭聲押。警方強調，將持續追捕最後一名嫌犯下落，依法嚴懲，絕不寬貸。

