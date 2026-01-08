印度少女晚間外出 遇2惡狼綁架！車內慘遭輪流性侵

印度一名少女被綁架、性侵，調查發現嫌犯身分竟是警察與記者。（示意圖／翻攝自pexels）





印度北方邦坎普爾市（Kanpur）薩欽迪地區近日發生一起未成年少女綁架案。一名少女在晚間從家中外出時，遭一輛休旅車攔截，被強行帶到偏僻地點，遭兩名嫌犯性侵。當地警方表示，涉案人員包括包括一名記者與警察，該記者已被拘留，其餘細節正積極追查中。

少女出門遭2男綁架性侵

據《NDTV》報導，警方指出，受害少女年為國一輟學生。本月5日22時左右，她從家中外出，在路上遇到兩名開輛休旅車的男子綁架，其中一人身穿警察制服。少女表示，她被帶到薩欽迪鐵路沿線一處偏僻地點，在車內遭性侵，隨後她被帶回家附近，但卻被丟在路邊，當時已半昏迷無法行動。

廣告 廣告

少女的哥哥指出，他在午夜時發現妹妹倒臥家門外，並且神智不清趕緊報案，但事後擔心基層警力未能及時處理。家屬隔日又向高層警官求助，警方才正式立案，並依綁架、輪流性侵及《兒童性侵保護法》（POCSO）等條文展開調查。

少女的家人還控訴，最初向警局報案時，提及嫌犯身份包含警察，竟遭拒絕受理，案件登錄時甚至未載明嫌犯姓名，質疑警方消極處理。

經查發現嫌犯竟是警察與記者

坎普爾西區副警察局長特里帕提（Dinesh Tripathi）表示，案件最初是以不明身分嫌犯立案，但隨著調查深入，已確認一名地方記者希夫巴蘭（Shivbaran）涉案，目前已被拘留訊問，後續將依法逮捕，涉案警察也正接受調查，副局長強調，調查將秉持完全透明原則，必要步驟均已展開。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

下藥性侵應召女+沒付假鈔 台中房董這次代價更慘！

印度二寶媽搭順風車 竟遭2惡狼性侵！車上被推落丟包

男大生追求不成竟恐嚇「跟你爸說我性侵妳」 下場曝光

