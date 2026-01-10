印度少女遭綁架 慘被8人輪流性侵！其中3嫌竟是她朋友

一名15歲少女遭8名青年綁架並輪流性侵。（示意圖／非當事人／pexels）





印度古吉拉特邦萬斯達塔盧卡地區發生一起駭人的集體性犯罪，一名15歲少女遭8名青年綁架並輪流性侵。根據少女指認，其中3名嫌犯還是她熟識的友人。

根據《indiatoday》報導，這這起恐怖性犯罪發生在當地時間7日晚間10點多，少女外出上廁所時，被3名男子強拉上摩托車，擄到附近一處安靜的水壩。

其中一名嫌犯打電話把同夥叫到水壩附近，8人到齊後輪流性侵少女。少女在案發後艱難步行回家，把事情告知母親，母親立刻帶她去報警，她在警局時也指認，將她強拉上摩托車的3名男子，皆是她熟識的友人。

案件最新發展

警方先逮捕並拘留綁架少女的3名友人，透過他們查出另外5人的身分後將他們全數逮捕，目前這起集體性侵案的司法程序已啟動，8名嫌犯將會被依照《印度刑法典》等法規起訴。

