印度少女遭2男搶劫性侵 男友人全程目睹

印度近日發生一起搶劫性侵案，一名未成年少女與男性友人走在街頭，遭遇3、4名歹徒搶劫，更可怕的是，其中2名歹徒性侵了該名少女。警方已逮捕2名嫌疑人，全案仍在調查中。

據《新印度快報》報導，警方於12月11日接獲報案，一名未成年少女表示，她在10日與男性友人走在道里（Dhauli）的路上，行經林吉普爾運河路附近時，遭到2名歹徒搶走她身上重20克的金項鍊，之後逃逸。

警方展開調查，卻揭露更多可怕的案情，受害少女的母親表示，當時他們遭到至少3、4名歹徒攔截，其中2人輪流性侵少女。目前警方已逮捕2名嫌疑人，但並未釋出更多消息，全案仍在調查中。

德里警察局副局長賈格莫漢（Jagmohan Meena）表示，受害少女已接受體檢，並在當地法院錄了口供，已有科學鑑定小組前往現場收集證據，警方正全力追捕其他涉案嫌犯。

