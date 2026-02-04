印度少女遭6人輪流性侵還拍片！5惡狼竟是她同學

印度一名少女遭5名同班同學性侵。（示意圖／Pixabay）





印度再度發生性侵事件！一名女學生遭到多名男子輪流性侵，甚至被拍下私密影片於網路上流傳。目前嫌犯已全數被逮捕，案件正在進一步調查當中。

根據《NDTV》報導，性侵加害者多達6人，其中5名嫌犯和受害少女為同班同學，目前全被警方拘留；另一名男子則已經成年，同樣遭到逮捕。

整起事件直到少女父親看到外流影片後報案才曝光。警方表示，影片清楚拍下6人罪證，已經安排少女進行驗傷，後續也將進一步調查，為少女討回公道。

