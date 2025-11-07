印度工人遭搶被「押上鐵軌輾斷腿」 警方送醫忘記斷肢……拖12小時送回已難接合

印度中央邦一名35歲工人在返家途中遭搶，搶匪將他拖上火車即將駛過的鐵軌意圖滅證，導致他的左腿被駛過的火車輾斷。（圖／翻攝Bhaskar English）

近日，印度中央邦西南部城市烏賈因（Ujjain）發生一起令人震驚的搶案。一名35歲的日薪工人在返家途中因身上的500盧比（約新台幣175元）工資遭4名搶匪襲擊，還被搶匪拖上火車即將駛過的鐵軌等死。這名遭搶工人雖然逃過喪命下場，左腿卻遭火車截斷，右腿也受到重傷。更糟的是，當他被印度鐵路警察送到醫院時，警方人員卻因為粗心大意，忘了攜帶他的斷腿，直到整整12個鐘頭後，才將他的左腿送到醫院。醫生坦言超過12小時才進行接合手術，成功率微乎其微，且就算接上功能也必定大受影響。目前這名傷者仍在接受治療，而鐵路警方則因重大疏失引發輿論譁然。

綜合印媒報導，受害者拉坎‧辛格（Lakhan Singh）家住馬克西（Maksi）附近的帕爾杜納村（Paldoona），平日於烏賈因市的德瓦斯門（Dewas Gate）一帶打零工維生。11月5日晚間約8時許，辛格在收工後帶著晚餐與當天發放的500盧比工資，沿著鐵軌步行返家，卻在零點橋（Zero Point）附近遭遇4名搶匪的襲擊。

「他們先是動手毆打我，搶走我的錢。」辛格事後向警方陳述，「接著他們4人合力抓住我的手腳，把我拖到鐵軌上。當時遠處已有火車燈光逼近，但他們仍然死死壓住我，直到列車幾乎撞上時才鬆手逃逸。」

列車剎車不及，以高速輾過辛格下肢，將他的左腿齊膝截斷，右腿也受到重傷。劇痛之下，辛格當場失去意識。經過附近的目擊者報警，鐵路警察與救護車約在2個小時後趕抵現場，將血流不止的辛格抬上救護車。

辛格指出，他回復意識時看到救護車已經抵達，當時他曾告訴現場人員，自己的腿不見了，但卻沒有人理會，於是他就被送往烏賈因市區的查拉克醫院（Charak Hospital）急救，而他的斷腿卻被遺留在原地。

抵達醫院後，醫護人員發現辛格的左腿下段不見蹤影，僅能先進行止血與初步包紮。而他的右腿亦有多處骨折與撕裂傷，情況危急。醫生向警方人員詢問斷肢下落時，警方才驚覺遺漏斷肢，卻已事隔數小時。

更離譜的是，當晚出警的人員疑似犯下通報延遲的錯誤，因為當印度鐵路警察局（GRP）的調查官員在次日清晨接受媒體採訪時，對此事一無所知，宣稱：「我們並未接獲任何類似通報。」直到上午9時許，警方才派員返回事故現場，尋獲那條被暴露在露天環境中超過10個鐘頭、被發現時已遭野狗啃咬到血肉模糊的斷腿，並在中午約12點才送抵查拉克醫院。

醫療團隊指出，由於斷肢送抵時已經遠遠超過接合的救援黃金時間「6小時」，組織壞死風險劇增，即使再進行接合手術，成功率也微乎其微。該醫院已緊急將辛格與斷肢一併轉院至附近大城印多爾（Indore）的醫學中心，嘗試顯微手術再植，但醫生坦言：「即使勉強接上，功能恢復的可能性也很極低。」

這起事件在印度引起極高的關注，多家媒體以大篇幅報導這起事件，痛批鐵路警察的處置失當形同「二次傷害」，害受害者錯失再植機會，可能導致終身殘疾。此外，媒體調查出鐵路警察最初拒絕以搶劫罪名立案，辯稱「無證據可證明發生搶案」，並要求先與辛格的姐姐對質後再行動，直到媒體曝光，警方才勉強立案。

目前，犯下暴行的4名搶匪仍逍遙法外。當地警方已調閱零點橋附近監視器，鎖定嫌疑人特徵，並以搶劫、殺人未遂等罪嫌立案追緝。辛格的家人則向當局提出正式申訴，要求徹查警方重大疏失，並追究相關人員行政與刑事責任。

