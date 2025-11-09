印度巨型動物園掀風波 瀕危物種收購引爭議
（中央社曼谷9日綜合外電報導）野生動物保護專家呼籲印度暫停所有世界上最瀕危物種的進口；他們這項疾呼，呼應了保育人士長久以來針對巨型動物園 「萬塔拉」大量收購動物作法所提出的關切。
法新社報導，「萬塔拉」（Vantara）位在印度古茶拉底邦（Gujarat），正式名稱為綠色動物救援與復育中心（Green Zoological Rescue and Rehabilitation Centre），負責人則是印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子。
這座設施近年來收容數以萬計動物，並曾受印度最高法院審查，最終未發現違規行為。
然而，「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）秘書處的專家團隊警告，「萬塔拉」有可能觸犯國際規範的行為、進口極瀕危的物種。
他們在本月CITES會議前發表的報告中指出，他們發現「大筆的進口數據」，顯然與保護所謂的「附錄一物種」（Appendix I species）規範相矛盾。附錄一物種指的是全球稀有或瀕危的物種。
他們建議「萬塔拉」進行重大改革，以確保「不會無意間成為非法野生動物獵捕的推手」。
「萬塔拉」以及印度環保局並未回覆法新社置評請求。
專家們多次針對「萬塔拉」大規模收容野生動物的舉措示警。這座設施號稱擁有15萬隻動物，但CITES官員表示9月訪問時，數量較接近4.7萬隻。
CITES調查多起涉及瀕危動物的指控，其中包括全球最瀕危的大型猿類「塔班努利猩猩」（Tapanuli orangutan）。
法新社今年稍早曾報導，「萬塔拉」曾從阿拉伯聯合大公國取得一隻源自印尼的塔班努利猩猩。CITES禁止全球最瀕危物種的國際交易，但有例外情況，例如被歸類為「人工繁殖」的動物。「萬塔拉」館內許多稀有動物，包括這隻塔班努利猩猩，皆被給予這類標籤。
不過，多名專家向法新社表示，印尼境內並不存在塔班努利猩猩的人工繁殖計畫。塔班努利猩猩全球僅存約800隻，全數棲息在印尼。
CITES也質疑其他類似案例，包括從敘利亞輸出的獵豹、從海地運出的大猩猩，以及來自伊拉克的巴諾布猿（bonobo，又稱倭黑猩猩）。
印尼紅毛猩猩資訊中心（Orangutan Information Centre）創辦人巴努（Panut Hadisiswoyo）表示，CITES的這份報告是「萬塔拉採購問題的明證」。
他一直以來都在爭取萬塔拉歸還數隻猩猩，其中包括一隻在印度被攔截走私後交給該設施的動物。目前為止，他都未能成功。
CITES報告指出，「萬塔拉」收購逾2000隻附錄一物種，以及近9000隻瀕危程度較低的物種。
巴努說：「數字真的非常、非常驚人。」他說：「萬塔拉在鑽法律漏洞，削弱附錄一的目的。」
CITES報告肯定「萬塔拉」設施達世界級水準，但呼籲印度檢討進口程序、提升能力，並加強許可證審查。
CITES已要求印度回報進度，如果無法妥善處理相關疑慮，可能會面臨包括貿易中止在內的措施。
印度及東南亞資深保育專家約卡南德（K. Yoganand）警告，這些發現「令人深感憂慮，也有損印度保育聲譽」。
他說：「要恢復因這些進口爭議受損的國際形象，印度必須做出足以豎立典範的行動。」（編譯：蔡佳敏）1141109
其他人也在看
鳳凰估今成強烈颱風！大甩尾轉彎襲台 影響時間延後了
鳳凰颱風預計往台灣來，天氣職人吳聖宇表示，目前路徑演變跟先前相比，並沒有明顯變化，不過颱風中心以及本體環流經過台灣上空時間比預估晚，影響台灣的時間也延後了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 4 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐「攔腰斷頭式」橫掃台灣！預計中部登陸宜蘭出海
中度颱風鳳凰正以每小時29公里速度向西移動，中央氣象署最新預估路徑顯示，颱風將成為「攔腰斷頭颱」，預計13日清晨自台灣中部登陸，同日晚間8時由宜蘭出海，對台灣本島威脅持續增加。中天新聞網 ・ 15 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰將變強颱「襲台時間」延後！專家點名這地區：有機會登陸
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，最快今晚（9）增強為強烈颱風，進入生命週期巔峰；並於明（10日）進入南海後逐漸北轉、朝台灣直撲而來，其外圍環流將影響全台；氣象署預估明（10日）、後天（11日）陸續發布海上警報，不排除登陸台灣。不過，氣象專家吳聖宇指出，鳳凰颱風原本預計下週三（12日）白天經過台灣，但進入南海後轉彎距離稍微變遠，整個時程往後延了12小時左右；如今要等到下週四（13日）晚間後才會遠離台灣。民視 ・ 4 小時前
鳳凰颱風估下周三至周四穿越台灣 氣象專家：各地強降雨
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，明（9）日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。氣象專家吳聖宇指出，12日到13日上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 21 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣黑熊比日本熊乖？作家解惑「熊害」根本原因：台日野熊都命運坎坷
日本各地頻傳熊隻襲擊事件，造成10多人死亡，創下歷年新高紀綠；除日本外，歐美國家也常有「熊出沒」的畫面在網路上流傳，但「熊害」對台灣人來說則相對難以想像，PTT上就有網友發問「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」，引發鄉民熱議。對此，長期關注土地、環境議題的作家「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，台灣野熊相對稀少，想出山要越過套索防線，所以很難被目擊。日本熊隻頻繁現蹤人......風傳媒 ・ 15 小時前
鳳凰成「超級颱風」穿台最新路徑曝！21縣市暴風圈侵襲機率破7成
中颱鳳凰來勢洶洶，強度可能達到強烈颱風，根據菲律賓氣象局，鳳凰已經增強為菲律賓氣象局所定義之「超級颱風」（super typhoon），並預計在登陸菲律賓後北轉朝台灣而來，氣象署所發布的暴風圈侵襲機率也顯示，幾乎全台都破7成。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前