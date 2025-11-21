印度已經失色了！ 彎道超車GDP訂10% 亞洲經濟增速第一國家竟是「他」.....

雖然許多亞洲國家都憑著製造業的起飛實現了經濟的大規模增長，但近期有外媒發現，越南已經超越印度，成為亞洲地區經濟增長幅度最大的國家。圖為越南工廠內的工人。 圖：翻攝自 騰訊網 時代周報

[Newtalk新聞] 在世界貿易與全球分工的背景下，許多亞洲地區國家成功憑藉著製造業實現了經濟的快速增長，國民所得也持續提升。然而，近期有外媒發現，越南已經成功超越印度，成為亞洲地區經濟成長最快速的國家，越南政府甚至將 2026 年的國內生產毛額實質成長率 ( GDP 增速) 訂為 10%，計畫進一步提升經濟的增長幅度。該媒體分析認為，越南成功「超車」印度的原因，可能與美國川普政府推動的關稅政策有關。

廣告 廣告

根據中國《時代周報》報導，越南政府近期公布 2025 年第三季度 GDP 數據，宣稱該季 GDP 與去年同期相比，大幅增長 8.23% 。針對 GDP 大幅成長一事，越南總理范明政接受國會議員質詢時，宣布該國 2025 年的 GDP 總增長率將達到驚人的 8% ，「我們計畫讓 2026 年的 GDP 增幅成長超過 10% 」。

富士康位於印度廠泰米爾納德邦的iPhone工廠。 圖 : 翻攝自芯智訊

與經濟大幅成長的越南不同，印度的經濟成長率已不如過去數年那麼亮眼， 10 月份甚至出現 416.8 億美元 ( 折合新台幣約 1.31 兆元 ) 的貿易逆差；印度央行估計該國 2025 財年的經濟增長率可能僅為 6.8% ，印度財政部則預測增長率將在 6.3% 至 6.8% 之間。

該報導分析指出，雖然印度和越南都是仰賴製造業帶動經濟成長的國家，但在美國川普政府關稅政策的影響下，兩國的經濟成長率出現了懸殊的差異。該報導表示，自今年 8 月起，美國對印度出口商品徵收的關稅額度來到 50% ，且兩國至今仍尚未達成貿易協議；美國與越南則在今年 7 月達成貿易協議，將越南出口商品的關稅標準從 46% 大幅降低至 20% ，推測美國關稅政策是影響兩國經濟成長方向的主要原因。

作為越南主要的出口樞紐，蓋梅港日益成為全球供應鏈重組下的重要節點。 圖：翻攝自越南政府新聞網

報導稱，受到美國關稅政策的影響，印度對美貿易大幅下滑， 10 月份的整體出口額與去年同期相比減少了 343.8 億美元，萎縮幅度達 11.8%。面對美國帶來的關稅衝擊，印度政府推出了價值 50 億美元的出口商紓困措施，並積極向 50 個貿易夥伴國家或地區推動紡織品、食品加工品、皮革製品與海產品的出口，試圖填補對美貿易下滑的損失。

與此同時，印度政府也開始準備向美國「妥協」，計畫與美國天然氣公司簽訂採購協議，每年向美國採購 220 萬噸的液化石油氣，加強對美國產品的採購規模，爭取未來與美國的貿易談判。但該報導認為，即使美國與印度在近期達成貿易協議，印度 2025 年的經濟增速也不會發生明顯的改善。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬兵啟動「地平線行動」

喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈

該報導分析認為，越南經濟增長率成功超越印度的主要原因，與美國川普政府推出的關稅政策有關。 圖：翻攝自 騰訊網 時代周報