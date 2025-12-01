印度帕拉迪普港本會計年度提前破百萬噸貨量 創最快紀錄

根據英國航運相關網站表示，印度東部奧里薩邦的帕拉迪普港於二○二五年十一月二十九日宣布，自成立以來首次在會計年度內以最快速度突破一百萬公噸（MMT）貨物吞吐量，邁向全新里程碑。

帕拉迪普港指出，該港今年度累計貨量達一百點一五百萬公噸，較去年同期增加四點七八％。這也是該港連續第九年突破一百萬公噸大關。值得注意，今年度達成此一數字的時間，較上一會計年度提前十二天。上一會計年度達到一百萬公噸於二○二四年十二月九日達成，而本年度則在第二百四十一日就達成，相較前一年度的第二百五十三日更為迅速。

該港表示，儘管全球市場環境起伏不定、營運面臨多重挑戰，但帕拉迪普港仍以現代化、快速的作業能力與持續精進的系統效率，維持成長動能，並再創新高。主要是來自港口利害關係人的穩定支持，也讓該港在競爭激烈區域航運市場中保持領先。

在貨物種類表現方面，煤炭約占港口總吞吐量的四十五％，較去年增加三點七六％。另，貨櫃貨量成長明顯，較去年同期大幅增加三十二％、鋼材增加三十五％、石膏及熔劑增加二十四％、POL（石油類貨物）更上升三十一％，皆為港口整體成長的重要動力。