印度德里促進觀光 熱氣球之旅亞穆納河率先登場
（中央社記者李晉緯新德里29日專電）印度德里為促進旅遊業發展，將推出熱氣球之旅，探索亞穆納河（Yamuna）的行程將於今天下午率先登場。
德里推出搭熱氣球的空中探索體驗，目的是要讓當地的觀光旅遊、休閒娛樂，有更豐富、多元的選項，並在冬季吸引更多的遊客。
德里發展局（Delhi Development Authority, DDA）準備推出過去未曾在當地觀光旅遊市場出現的熱氣球空中探險之旅，在空中360度鳥瞰亞穆納河沿岸美景的的旅程，將於今天下午率先登場。
熱氣球之旅也是亞穆納河振興計畫的一部分，日前已經在薩拉卡勒汗（Sarai Kale Khan）地區的班斯瓦拉公園（Baansera Park）成功試飛過。
新德里電視台（NDTV）報導，負責監督的單位表示，包括飛行的體驗、安全的準備都令人滿意，熱氣球試飛時可飛到120英尺的高度，熱氣球由4條纜繩固定，每條纜繩能承受7噸重量，安全方面也沒有疑慮。
過往德里的觀光大多和政治、歷史、古蹟等相關，如今屬於戶外探險的熱氣球之旅，為德里的旅遊產業增添新風采。
今日印度（India Today）報導，熱氣球未來將帶民眾飛往亞穆納河上空，讓人可以一窺該河的全貌。熱氣球飛行十分專業，需要訓練有素的飛行員、地勤人員、穩定的天候，整個團隊每次飛行前都要做足安全檢查，機組人員也必須接受酒測，若風勢有劇烈變化，飛行也會立即終止。
目前已經有4個地點獲准，可以用熱氣球載人觀光，除了今天開始營運的亞穆納河，班斯瓦拉公園也已試飛過，會接著對外開放；另外，包括亞穆納體育場（Yamuna Sports Complex）、大英國協運動會園區（Commonwealth Games Village Sports Complex）也會陸續開放營運。
德里的熱氣球之旅，目前暫訂每天進行4個小時，但實際開放時間得依風勢、天候狀況決定，而由於冬季的空中氣流相對穩定，因此每年11月到隔年2月，是位於北印度的德里，進行熱氣球觀光較為理想的時段。（編輯：謝怡璇）1141129
