印度德里空污嚴重 能見度趨近於0已60火車誤點

（中央社記者李晉緯新德里15日專電）印度德里地區的空氣品質指標已連3天處於最糟的「嚴重」等級，今天街頭一片霧茫茫，德里國家首都區（NCR）部分地區能見度趨近於0，印度北部已有60列火車誤點，德里的機場也公告航班可能受到影響。

印度判斷空污的「空氣品質指標」（Air Quality Index, AQI）分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

廣告 廣告

今天上午7時的數據顯示，德里的阿修克維哈（Ashok Vihar）、賈漢吉普里（Jahangirpuri）、羅希尼（Rohini）、瓦濟爾布爾（Wazirpur）監測站AQI數值達到500。AQI測量的上限是500，因此實際的空污程度可能比數據呈現的更為嚴重。

德里AQI監測站的數據顯示，整體AQI為457，許多地方的能見度急遽下降；這已是連續3天達「嚴重」等級。

一名外送員狄潘德拉（Dipendra）在接單空檔接受中央社記者訪問，他用圍巾遮住口鼻，並戴著全罩式安全帽，一邊咳嗽，一邊緩慢地說，外面一片灰濛濛的，前方大概兩台車的距離就看不到了，所以他騎得很慢，「大家也一直按喇叭，就怕因為看不清楚，不小心撞到」。

狄潘德拉表示，這兩天的空氣實在太糟了，他被嗆得不斷咳嗽，「（空氣）實在太臭了，但是我得工作，只好繼續出門」。

今日印度（India Today）報導，NCR部分地區能見度趨近於0，交通安全令人憂心。

根據印度氣象局（The India Meteorological Department, IMD）的資料，英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）上午7時左右能見度一度降到只剩50公尺。

德里的機場上午公告航班可能因此延誤，建議旅客前往機場前，要與航空公司確認航班狀態。「靛藍航空」（IndiGo）表示，能見度低，影響航班班表，希望旅客隨時透過網站或應用程式（App）瞭解航班狀態。

印度北部地區的鐵路營運同樣受到空污影響，基於安全，部分列車放慢速度或更動發車時刻，已有60列火車誤點，有的誤點數小時。（編輯：唐聲揚）1141215