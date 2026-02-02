印度悲劇！3歲女童路過「遭倒塌音箱壓死」 驚悚影片曝光

3歲女童路過遭音箱壓死。（圖／翻攝X／＠TheDailyPioneer）

印度馬哈拉施特拉邦孟買市維克羅利（Vikhroli）地區於日前舉行共和國日（Republic Day）慶祝活動時，發生一起致命意外。一名3歲女童在活動現場奔跑時，遭到兩個倒塌的音響設備砸中，送醫後不治身亡。

根據當地警方說法，事發於當日上午11時左右，地點位於維克羅利塔戈爾納加（Tagore Nagar）一處小巷內。當時女童賈納維．索卡爾（Jahnvi Solkar）正在巷弄中奔跑，正好經過活動主辦方臨時放置在地面的兩個大型喇叭。

維克羅利警署高級督察奈克瓦迪（Chandrakant Naikwadi）表示，一名布料回收商賽亞德．古蘭（Sayyad Guran）當時背著袋子從女童前方經過，未注意到袋子碰觸到喇叭的電線。幾秒鐘後，兩個大型音響隨即傾倒，剛好壓到跑來的女童。

當地居民發現後立刻將女童送往醫院，到院仍被宣告死亡。警方也立即介入調查，並調閱現場監視器影像以釐清事故過程。奈克瓦迪表示：「我們確認是回收商的袋子絆到音響線路，導致設備倒塌。」

警方指出，今年主辦單位未將喇叭架高，而是直接放置於地面，導致安全性不足。根據現行《印度刑法典》，凡因疏忽導致他人死亡者，可依法追究過失致死責任。警方目前已依此條文立案，將主辦方負責人維諾德．帕瑪（Vinod Parmar）與回收商古蘭列為被告。

