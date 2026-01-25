印度情侶檔留美遭禁加熱咖哩怒提告 知名大學糗賠632萬和解
美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）近日爆發一起校園歧視爭議，引發關注。有一對印度籍情侶指控校方因「氣味刺鼻」為由，制止他們使用微波爐加熱家鄉菜，但校內明明沒有相關明文禁令，因此氣得告上法院。經地方法院調查，最終判校方須支付20萬美元（約新台幣632萬元）達成和解，才結束這場因歧視發生的訴訟。
根據外媒《每日郵報》報導，這對當事人為印度籍博士生阿迪提亞・普拉卡什（Aditya Prakash）與其未婚妻烏爾米・巴塔查雅（Urmi Bhattacheryya）。普拉卡什表示，事件發生於2023年9月，他在系辦公室用共用微波爐加熱印度料理菠菜起司（palak paneer，一種咖哩）時，一名行政人員當場評論「味道很刺鼻」，並要求他停止加熱，稱部門有規定不得加熱氣味濃烈的食物，但事實上學校並無公告過相關規定。
普拉卡什事後詢問哪些食物被允許，對方回覆三明治可以，但咖哩不行；對此，他認為這類說法正是許多印度人在西方國家不敢在公共空間打開便當的原因。當他表達不滿後，雙方爆發口角；2天後，包含巴塔查雅在內的多名學生刻意在同一處微波印度料理，抗議該作法。
隨後，系所發出電子郵件，建議避免準備「氣味強烈或殘留時間長」的食物。普拉卡什回信質疑該建議具歧視性，並指出其他員工使用慢燉鍋加熱辣椒卻未受限制，更氣得反問「有多少族群會因為吃花椰菜而每天遭受歧視？」他與巴塔查雅決定對校方提起訴訟，爭取他們的權益。
據訴訟內容，兩人在事發後學業狀況急轉直下，不僅指導教授突遭更換、被轉介至非專業領域的導師，還遭指進度不足、拒絕學分轉移、撤除助教資格，最終博士獎學金遭取消。校方則以表現不佳與未達標準為由回應，但普拉卡什強調，兩人GPA皆為4.0，根本是遭到校方「系統性打壓」。
於是兩人在2025年5月向丹佛聯邦地方法院提起民權訴訟，指控校方歧視與報復。同年9月，校方選擇和解，支付20萬美元（約新台幣632萬元），並授予兩人碩士學位，但否認任何法律責任，同時禁止兩人未來在該校就讀或任職。最後，兩人自去年10月起已返回印度生活。針對這起事件，校方回應，基於隱私法規無法說明細節，但強調對所有歧視與騷擾指控皆依既有程序審慎處理，並致力重建包容友善的學習環境。
普拉卡什指出，提告並非為了金錢，而是希望凸顯歧視行為必須付出代價；他也回憶少年時期在義大利因便當氣味遭同學孤立，認為此次事件再次撕裂舊傷。此案在社群上引發熱烈討論，許多人分享到海外因食物氣味遭嘲諷的經驗。
看更多 CTWANT 文章
霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101 僅花1小時31分
甜甜圈店「內用、外帶均禁12歲以下孩童」 蘇怡寧嘆：已經不是空間管理問題
忍了17年！人妻初二被逼回婆婆娘家 今年老公「1句話」力挺老婆
其他人也在看
她忍婆婆10年快撐不住！好友勸「再等幾年分家產」 網：媳婦沒繼承權
這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆家小有資產，丈夫是非常孝順的媽寶男，婆婆若做錯事，他不敢多說什麼，而她與丈夫關係一般，兒子又是家族唯一的孫子，於她而言兒子比老公更重要。人妻指出，婆婆住她們家已經10年，如今她已經不想再忍受婆婆的刻薄，今...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
昔赴中國直播帶貨！小甜甜被目擊「悄返台」私下近況抖出
娛樂中心／綜合報導女星小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢離婚，曾離開台灣、搬到中國廈門直播帶貨賺錢，當時開箱新家時一度被以為定居中國，不過事後傳出成效不佳，已悄悄返台。對此，近期有民眾在西門町停車時，剛好目擊到小甜甜蹤影，暌違許久的真實近況也隨之曝光。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
瑞士酒吧火災案老闆獲釋 義總理怒批、召回大使抗議
（中央社記者黃雅詩羅馬25日專電）瑞士司法單位偵辦造成嚴重死傷的「酒吧跨年火災案」，裁定酒吧老闆交保，引起義大利政府憤慨。義大利總理梅洛尼與義國外交部昨天抨擊此舉，並召回駐瑞士大使抗議；瑞士總統帕姆蘭則呼籲勿以政治干預司法。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
周董也來買! 滷味攤光顧的全是大咖? 原來是等餐牌
中部中心/蔡松霖雲林報導在雲林斗六一處夜市，有一家滷味攤，不發傳統號碼牌，而是發給客人一張藝人名牌，等候餐點時，現場會聽到老闆大喊周杰倫領餐囉、蔡依林在哪裡，相當有趣，也成為夜市裡最獨特的吸客密碼。雲林斗六一處夜市滷味攤光顧的全是演藝圈大咖？原來是攤販自製趣味等餐牌（圖／民視新聞）啊呦！厲害了，這家滷味攤，竟然連天王周董都親自來光顧嗎？沒想到，不只周杰倫，連她也來了。金曲歌后田馥甄，聞香下凡吃滷味，再等等看還有誰？甜心教主王心凌，剛結束小巨蛋演唱會，也來買滷味嗎？哇賽，星光熠熠，但左顧右盼，來取餐都是跟你我一樣的素人，這滷味攤是在哈囉嗎？翻開滷味攤的點名簿，箱子裡全是演藝圈大咖，有天后等級的蔡依林、張惠妹，歌王陳奕迅，舉凡想得到的大咖通通有。演藝圈天后天王都成點餐牌 滷味攤客人自己選分身（圖／民視新聞）明星滷味攤，就在雲林斗六市一處夜市內，老闆怕客人候餐無聊，點完餐能挑選一張自己喜歡的分身，讓等餐過程充滿趣味。只要你不尷尬，尷尬的就是別人，夜市滷味攤，天王天后點點名，成了最強的吸客密碼，萬一哪天明星本尊駕到，名牌可得發對齁，否則叫錯就真的尷尬了。原文出處：雲林這家滷味攤藝人也愛？ 店家揭原因：怕客人候餐無聊 更多民視新聞報導王心凌開唱高空吊台故障 祭出「補償方案」近距離寵粉甜心教主回來了! 王心凌甜美開唱小露性感美暈了王心凌搭巨型糖罐飛上天 獲封「甜心教母」這樣回應民視影音 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
買完就後悔？美國好市多「1產品」退貨率超高 原因曝光
美式連鎖賣場好市多（Costco）以商品多元與高性價比著稱，尤其三星、TCL 等知名品牌的智慧電視更是熱門選擇。然而，這類高單價電子產品卻意外成為美國好市多退貨率最高的商品之一。儘管OLED與QLED技術帶來頂級畫質，但「買完卻後悔」與實際使用落差，加上好市多的退貨政策，讓大批電視在售出後重回倉庫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
媽祖新護法？貓頭鷹飛廟停留神像頭冠上
慈眉善目的媽祖神像，左右各有千里眼、順風耳兩大將軍，但是等等，什麼時候媽祖又多收服一名神將，頭居然還會轉，竟然是一隻貓頭鷹，身體跟眼神呈現X型，相當靈動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
垃圾車斗火災打不熄！原來是鋰電池產品垃圾 消防局教你這九招
【記者凃建豐／台南報導】臺南市安南區日前發生一起垃圾車斗火災，所幸環保人員機警、處置得宜，迅速將車斗內垃圾於安全處倒出，並以乾粉滅火器進行初期滅火。消防車組到達時，發現垃圾堆中仍有火舌竄燒，立即以水線撲滅火勢，幸未造成延燒且無人員傷亡。經消防局火災原因調查，發現係垃圾車斗內之鋰電池引起火災，消防局呼籲，老舊要丟棄之含鋰電池產品垃圾，請確實做好分類，以避免發生火災。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
巴基斯坦婚禮上恐怖分子「引爆炸藥背心」 釀7死逾20傷
巴基斯坦西北部一場婚禮當地時間23日遭遇自殺炸彈攻擊，造成至少7人死亡、超過20人受傷。根據《ABC新聞》、《路透社》及《半島電視台》引述當地警方消息，這起攻擊發生在開伯爾-普什圖省的德拉伊斯梅爾汗市，當時賓客正隨著鼓聲起舞慶祝。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後重建 季連成關心中繼屋入住
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰決重創光復鄉，其中有40多戶災民因為房屋受損、遭掩埋無法居住，中央為此準備41戶中繼屋提供短暫入住。行政院政務委員季連成昨前往光復關心住戶，今天受訪指出，目前已有20戶入住，但大部分居民還沒住進去或是還在整理家園；另外針對部落受災戶部分，因族人有其他需求，原民會也正自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
泰國咖啡連鎖店Café Amazon加入「正常甜減半」倡議 (圖)
泰國知名咖啡連鎖店Café Amazon加入政府推廣的「正常甜減半」計劃，盼透過重新定義正常甜，改變民眾習慣，降低依賴高糖分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醉駕母載女夜飆保時捷失控連撞多車 新營街頭宛如災難現場
警方指出，事故發生時間約在晚間8時50分，當時接獲民眾報案稱新進路郵局附近傳出巨大撞擊聲響，員警到場後發現，該輛保時捷已嚴重毀損，現場散落大量車殼碎片，至少2輛轎車、1輛機車首先遭撞，隨後車輛失控衝向對向車道，再擦撞3輛機車，最後直接撞上停放在路旁的小貨車。更...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
李貞秀任立委 守憲的象徵
預計於2月正式宣誓就職之民眾黨提名李貞秀女士，成為中華民國憲政史上首位具備中國大陸配偶背景的立法委員，意義非比尋常，雖然有些人士對李貞秀女士的身分存有不同看法，但別忘了她也是合法合情合理取得今日身分，我們沒有權力去指責一個合法取得身分的陸配立委；台灣引以為豪的民主與法治更應一視同仁看待我們的同胞。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記得儲水！今「9縣市」停水 影響區域一次看
根據自來水公司官網資訊，今（26）日新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市與花蓮縣部分區域停水，時間最長達10個小時，提醒民眾及早儲水備用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
宜蘭冷血爸媽「摔嬰虐頭頸」害腦部重創死亡！孩彌留當下…泡湯合照放閃
宜蘭2025年1月發生3月大男嬰受虐致死案，檢警在解剖遺體時發現男嬰頭部出現新舊傷痕，後續釐清案情時，發現朱姓母親施虐後未送醫，吳姓父親抱起後重摔床上造成致命死因，更可惡的是，男嬰還在醫院與死神搏鬥時，雙親竟然還去礁溪泡湯還甜蜜合照，案經宜蘭地院國民法官審理後，痛斥2人不人道，依法判處吳男11年、朱女3年4個月徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
伊斯坦堡垃圾箱驚現無頭女屍 點燃土耳其怒火
（中央社伊斯坦堡25日綜合外電報導）土耳其媒體今天報導，第一大城伊斯坦堡一個垃圾箱內夜裡發現一具雙腿也遭到割下的無頭女屍，點燃婦女團體怒火。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車銀優遭追討200億稅金 韓媒揭「五鬼搬運」恐成韓娛史上最高金額
南韓人氣男星車銀優目前人正在服兵役，在陸軍軍樂隊服役中，不過近日捲入高額逃漏稅爭議，遭韓國國稅廳追繳高達200 億韓元（約合新台幣4.3億元）的稅款，金額高到嚇人被外界形容為「韓娛史上最大宗追稅案」。由於涉案數字已遠超《特定犯罪加重處罰法》門檻，相關消息迅速成為焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
吳宗憲證婚開黃腔逗新人
陳漢典、Lulu黃路梓茵喜結良緣，幸福瀰漫演藝圈，25日席開70桌舉辦盛大婚禮，現場星光熠熠媲美「三金」，除了包200萬禮金的吳宗憲擔任證婚人，包括王偉忠夫妻、陳鎮川、邱澤與許瑋甯夫妻、許光漢、王力宏、柯震東、動力火車、鍾欣凌、陶晶瑩等上百位藝人都到場送上祝福，剛新婚的李玉璽和許允樂夫妻、蕭煌奇都是婚後首度現身、一起喜上加喜。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火
路透報導，明尼蘇達州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃民眾，這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政府官...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 547則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 149則留言