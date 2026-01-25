印度情侶檔留美遭禁加熱咖哩怒提告 知名大學糗賠632萬和解

（示意圖／photoAC）

美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）近日爆發一起校園歧視爭議，引發關注。有一對印度籍情侶指控校方因「氣味刺鼻」為由，制止他們使用微波爐加熱家鄉菜，但校內明明沒有相關明文禁令，因此氣得告上法院。經地方法院調查，最終判校方須支付20萬美元（約新台幣632萬元）達成和解，才結束這場因歧視發生的訴訟。

根據外媒《每日郵報》報導，這對當事人為印度籍博士生阿迪提亞・普拉卡什（Aditya Prakash）與其未婚妻烏爾米・巴塔查雅（Urmi Bhattacheryya）。普拉卡什表示，事件發生於2023年9月，他在系辦公室用共用微波爐加熱印度料理菠菜起司（palak paneer，一種咖哩）時，一名行政人員當場評論「味道很刺鼻」，並要求他停止加熱，稱部門有規定不得加熱氣味濃烈的食物，但事實上學校並無公告過相關規定。

普拉卡什事後詢問哪些食物被允許，對方回覆三明治可以，但咖哩不行；對此，他認為這類說法正是許多印度人在西方國家不敢在公共空間打開便當的原因。當他表達不滿後，雙方爆發口角；2天後，包含巴塔查雅在內的多名學生刻意在同一處微波印度料理，抗議該作法。

隨後，系所發出電子郵件，建議避免準備「氣味強烈或殘留時間長」的食物。普拉卡什回信質疑該建議具歧視性，並指出其他員工使用慢燉鍋加熱辣椒卻未受限制，更氣得反問「有多少族群會因為吃花椰菜而每天遭受歧視？」他與巴塔查雅決定對校方提起訴訟，爭取他們的權益。

據訴訟內容，兩人在事發後學業狀況急轉直下，不僅指導教授突遭更換、被轉介至非專業領域的導師，還遭指進度不足、拒絕學分轉移、撤除助教資格，最終博士獎學金遭取消。校方則以表現不佳與未達標準為由回應，但普拉卡什強調，兩人GPA皆為4.0，根本是遭到校方「系統性打壓」。

於是兩人在2025年5月向丹佛聯邦地方法院提起民權訴訟，指控校方歧視與報復。同年9月，校方選擇和解，支付20萬美元（約新台幣632萬元），並授予兩人碩士學位，但否認任何法律責任，同時禁止兩人未來在該校就讀或任職。最後，兩人自去年10月起已返回印度生活。針對這起事件，校方回應，基於隱私法規無法說明細節，但強調對所有歧視與騷擾指控皆依既有程序審慎處理，並致力重建包容友善的學習環境。

普拉卡什指出，提告並非為了金錢，而是希望凸顯歧視行為必須付出代價；他也回憶少年時期在義大利因便當氣味遭同學孤立，認為此次事件再次撕裂舊傷。此案在社群上引發熱烈討論，許多人分享到海外因食物氣味遭嘲諷的經驗。

