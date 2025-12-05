印度成功干擾霹靂-15E 運-20急送巴鐵霹靂-17? 中國專家這樣說……

印度曾找日本共同拆解中國解放軍外銷版的霹靂-15E(PL-15E) 。 圖 : 翻攝自藍星筆記

[Newtalk新聞] 印度媒體近日聲稱，中國霹靂-15 超視距空對空導彈在印巴衝突中被印度電子戰系統成功干擾，未能擊中目標，甚至印度還繳獲了導彈殘骸。印媒進一步宣稱，中國不得不派遣運-20 運輸機向巴基斯坦緊急交付更先進的霹靂-17 導彈。

對此，中國軍事專欄《地球村的故事》今 ( 5 ) 日指出，印度媒體將運-20 降落巴基斯坦解讀為「緊急交付霹靂-17」，但這一說法缺乏事實依據。據中巴官方消息，2025 年 11 月下旬至 12 月中旬，中國與巴基斯坦正在巴境內舉行「勇士-9」反恐聯合演習。運-20 的任務是為演習提供物資支援，而非所謂的「導彈交付」。至於霹靂-17 導彈，公開信息中並無其外銷的任何記錄，印媒的猜測毫無根據。

中國空軍第五代隱身戰鬥機殲-20 進行一項「霹靂-17」 超遠程空對空導彈的飛行訓練。(示意圖) 圖：翻攝自 矚望雲霄

《地球村的故事》稱，關於霹靂-15E 被「干擾」的說法同樣存在諸多疑點。霹靂-15E 是一款具備「A射B導」能力的遠端空對空導彈，其有源相控陣雷達導引頭僅在接近目標時才會啟動，並不依賴發射平台的雷達鎖定。

不過，根據外媒之前的報導，印度在之前對巴基斯坦的空戰中，尋獲完整的霹靂-15E 導彈未爆殘骸，並交給日本專家採取逆向工程「破譯」，因此印度能夠干擾霹靂-15E，也並非空穴來風。

