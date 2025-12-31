印度成功試射遠程火箭! 「皮納卡」命中120公里外目標 陸軍當天就下大單

印度在奧迪沙邦的錢迪普爾綜合試驗場首次試射了由塔塔工業製造的「皮納卡」MK-1 遠端制導火箭彈（LRGR 120） 圖 : 翻攝自塔塔工業

[Newtalk新聞] 據《印度斯坦時報》網站 29 日報導，印度國防部稱，印度 29 日在奧迪沙邦的錢迪普爾綜合試驗場首次試射了由塔塔工業製造的「皮納卡」MK-1 遠端制導火箭彈（LRGR 120）。

印度國防部在一份聲明中說：「（試射）測試了火箭彈 120 公里的最大射程，按計劃進行了全程飛行機動。它以教科書般的精度擊中了目標。」

此次測試由印度國防研究與發展組織進行。當天，國防採購委員會初步批准購買價值 7,900 億盧比 （約合 88 億美元 ）的軍事硬體，其中包括為陸軍的「皮納卡」多管火箭發射器採購的遠端制導火箭彈。

印度國防部長辛格。 圖：翻攝自 騰訊網 劉覽勛鑒

印度國防部表示，所有部署在試驗場的儀器都跟蹤了這枚火箭彈的整個飛行軌跡。測試的「皮納卡」遠端制導火箭彈是從一架在役的「皮納卡」多管火箭發射器上發射的，這使得同一架發射裝置具備了發射不同射程的「皮納卡」改進型火箭彈的能力。

印度國防部長拉傑納特·辛格對這一成就表示祝賀，並補充說成功設計和研發遠端制導火箭彈將提高武裝部隊的戰鬥力。

