印度成功試射遠程火箭! 「皮納卡」命中120公里外目標 陸軍當天就下大單
[Newtalk新聞] 據《印度斯坦時報》網站 29 日報導，印度國防部稱，印度 29 日在奧迪沙邦的錢迪普爾綜合試驗場首次試射了由塔塔工業製造的「皮納卡」MK-1 遠端制導火箭彈（LRGR 120）。
印度國防部在一份聲明中說：「（試射）測試了火箭彈 120 公里的最大射程，按計劃進行了全程飛行機動。它以教科書般的精度擊中了目標。」
此次測試由印度國防研究與發展組織進行。當天，國防採購委員會初步批准購買價值 7,900 億盧比 （約合 88 億美元 ）的軍事硬體，其中包括為陸軍的「皮納卡」多管火箭發射器採購的遠端制導火箭彈。
印度國防部表示，所有部署在試驗場的儀器都跟蹤了這枚火箭彈的整個飛行軌跡。測試的「皮納卡」遠端制導火箭彈是從一架在役的「皮納卡」多管火箭發射器上發射的，這使得同一架發射裝置具備了發射不同射程的「皮納卡」改進型火箭彈的能力。
印度國防部長拉傑納特·辛格對這一成就表示祝賀，並補充說成功設計和研發遠端制導火箭彈將提高武裝部隊的戰鬥力。
更多Newtalk新聞報導
謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏
川普當面恐嚇澤連斯基! 現在不屈服達成協議 烏將損失更多領土
其他人也在看
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 19
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 10
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 21 小時前 ・ 11
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 233
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 51
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 23 小時前 ・ 21
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 105
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 5
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 6
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 19 小時前 ・ 10
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 19 小時前 ・ 26
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話