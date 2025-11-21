印度戰機航展墜毀！飛行員殉職現場爆濃煙

▲印度空軍國產「光輝戰機」（Tejas Fighter）今（21日）在杜拜航空展特技展示時，發生墜機意外，飛行員不幸殉職。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 印度空軍國產「光輝戰機」（Tejas Fighter）今（21日）在杜拜航空展特技展示時，發生飛安意外，飛行員一度嘗試拉起飛機但仍墜毀，墜地時爆出火光濃煙，飛行員也不幸殉職。

據路透社報導，事故發生在杜拜航展的最後一天，目擊者稱印度空軍這架「光輝戰機」在當地時間下午2時15分左右，低空飛行時墜毀，飛行員不幸殉職。印度空軍在聲明中證實，印度空軍的一架光輝戰機於杜拜航展墜毀，「正在成立調查委員會，以查明事故原因。」杜拜政府也表示緊急小組已在現場處理情況。

廣告 廣告

據現場畫面顯示，戰機即將墜毀時，飛行員疑似有嘗試將機身拉起，但仍未能阻止戰機墜毀。戰機墜毀後爆出大量火光和滾滾黑煙，現場觀看航展的民眾也傳出驚呼。杜拜當局也公布一張消防員正在撲滅冒煙殘骸的照片。

▲印度空軍國產「光輝戰機」（Tejas Fighter）今（21日）在杜拜航空展特技展示時，發生墜機意外，飛行員不幸殉職。（圖／美聯社／達志影像）

這是印度國產「光輝戰機」已知的第二次墜毀事故，首次墜機發生在2024年印度的一場演習。光輝戰機被視為印度實現空軍機隊現代化的關鍵進展，它於2001年首次製造，但其研究可以追溯到二十年前，它被設計成一種輕型戰鬥機，用來取代印度空軍的俄製米格-21戰鬥機機隊。

印度空軍副參謀長蒂瓦里（Narmdeshwar Tiwari）中將週一在杜拜航展開幕時，接受印度亞洲新聞社（ANI）採訪時表示，光輝戰鬥機先前曾參加過航展，預計今年將會引起更多關注，今年的展覽不僅會滿足當地居民的期待，也會滿足遊客的期待，至少能夠展示飛機的性能。航展是全球武器和客機市場的重要場所，以利用廣闊空域進行大膽的特技飛行表演而聞名，印度一直在評估潛在外國買家的興趣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

被中國禁水產沒在怕！專家曝日本「3狠招」直戳習近平面子

賴清德吃壽司吸2千萬瀏覽！日本美女參議員笑曬滷肉飯6字回應

女模直送性愛！中國大哥爽當泰國監獄VIP 密室搜出保險套