印度投資逾235億盧比 啟動2港埠建設

根據英國航運相關網站引述，印度聯邦港口、航運與水路部部長索諾瓦（Sarbananda Sonowal）正式啟動總額達二百三十五億盧比的港埠基礎建設與數位治理專案，象徵印度強化海運能量、推動「以海運帶動成長」的國家發展策略。

索諾瓦在清奈港（Chennai Port）出席「發展中的印度、發展中的港口」（Viksit Bharat, Viksit Ports）活動時表示，此次專案展現印度中央政府打造具全球競爭力、氣候韌性與數位化能力港口決心，並同步提升營商便利度與沿海安全。

廣告 廣告

索諾瓦指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）所提出的「發展中的印度」與「自力更生的印度」願景，正引領印度海運轉型方向。該國政府正透過港口現代化、強化沿海韌性、推動營運數位化及擴大貿易便利化措施，讓印度港口成為經濟成長、國家自主與全球競爭力的重要引擎。

此次投資中，約一百二十九億三千六百萬盧比用於清奈港務局相關專案，另有約一百零五億六千四百萬盧比投入卡馬拉賈港（Kamarajar Port）建設。

在清奈港方面，索諾瓦為三項聚焦韌性、安全與公共服務的工程主持動土儀式。其中包括耗資三十三億二千八百萬盧比、採用耐氣候設計，對沿海碼頭後方約八百五十公尺長的海岸護岸進行修復與補強工程；另投入四十三億盧比，在油品碼頭區興建全新消防泵站，以符合石油產業安全標準，強化關鍵能源設施的消防防護能力。

索諾瓦並為企業營運系統（EBS）正式啟用。該系統為以SAP為基礎的整合式數位平台，將財務、港口營運、人力資源、資產、採購及客戶服務整合於單一架構，投資金額約四十五億盧比，預期可大幅提升透明度、法規遵循效率與營運效能，改善整體營商環境。

在卡馬拉賈港部分，索諾瓦為一項北西側邊界圍牆工程主持動土，該工程投資約一億三千九百萬盧比，將連接北部港區聯外道路，有助強化進出管制與物流效率。

配合One Nation―One Port Process政策，索諾瓦同步啟用電子港口通關平台，提供線上申請與核發港口清關證明，包括預先核准機制，縮短周轉時間、提升透明度與營運可預測性。航商與代理人可透過系統線上申請，並下載相關證明，俾提升作業效率。