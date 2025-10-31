新頭殼

印度挑戰中韓日 !? 莫迪喊出百年造船夢 目標2047全球占比20%

Newtalk新聞 |李建緯 綜合報導
美國川普政府喊出「讓美國造船業再次偉大」後，如今印度也準備「跟進造夢」。 圖:翻攝自百度
美國川普政府喊出「讓美國造船業再次偉大」後，如今印度也準備「跟進造夢」。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 美國川普政府喊出「讓美國造船業再次偉大」後，如今印度也準備「跟進造夢」。在中國船舶崛起、美國視之為「眼中釘」的背景下，印度試圖趁勢崛起、打造「亞洲第四造船強國」，但外界普遍認為這場「造船夢」更像是一場漫長的理想實驗。

根據《日經亞洲》和《印度經濟時報》報導，印度總理莫迪於 29 日在「印度海事週」上宣布，政府將全力支持造船與港口發展，計劃在 2047 年印度獨立百年之際讓印度船舶的全球貨運量份額從 1% 暴增至 20%。這場盛會吸引超過 85 國代表與 500 家企業參與，莫迪意氣風發地宣稱：「21 世紀的印度海事部門正以巨大速度與活力前進，印度將成為全球供應鏈韌性的象徵。」

廣告

莫迪還表示印度港口「表現優於許多已開發國家」，並指出印度港口正成為發展中國家中效率最高的代表。不過，分析人士指出，莫迪的話雖響亮，但距離現實仍相當遙遠。

印度喀拉拉邦高知市的科欽造船廠。 圖:翻攝自龍de船人網
印度喀拉拉邦高知市的科欽造船廠。 圖:翻攝自龍de船人網

今年 9 月，印度政府宣布啟動總額 78.6 億美元的造船扶持計畫，設立「海事發展基金」以推動船廠與基礎設施升級。核心力量是國營的科欽造船廠（Cochin Shipyard），該廠自 1972 年成立以來，曾在日本三菱重工協助下建設首座船塢，過去五年交付 70 艘船，包括海軍艦艇與商船，主要供應國內市場。

財報顯示，該廠截至今年 3 月的財年營收成長超過 20%，淨利亦上升。不過，為了打入國際市場，科欽正積極尋求海外合作：今年 7 月與韓國現代造船簽署技術合作備忘錄，10 月又獲法國航運巨頭 CMA CGM 訂單，將建造六艘液化天然氣動力貨櫃船。日本三井 OSK 海運也考慮在印度下單建造油輪。

儘管訂單頻傳，印度的造船實力仍與中、韓、日三大造船國相距甚遠。根據數據，2022 年這三國完成的造船噸位合計占全球九成以上，而印度的占比仍微不足道。印度在 2023 財年雖造出 200 艘船，比 2020 年成長三倍，但在全球市場仍屬「邊緣玩家」。

印度科欽造船廠董事長馬杜·奈爾坦言：「要讓印度造船業真正成長，至少還要 15 年，甚至更久。一切不會一夜之間發生。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導
不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....
（影）俄1.1萬兵、百輛坦克猛攻紅軍城! 俄旗才插上就被拔下 烏重創裝甲縱隊

莫迪表示印度港口「表現優於許多已開發國家」，並指出印度港口正成為發展中國家中效率最高的代表。 圖：翻攝自維基百科
莫迪表示印度港口「表現優於許多已開發國家」，並指出印度港口正成為發展中國家中效率最高的代表。 圖：翻攝自維基百科

其他人也在看

輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元　連傳產股都搭上AI順風車

輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元　連傳產股都搭上AI順風車

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描

黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描

美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前

《經濟》告別連四藍 9月製造業景氣轉黃藍燈走出低谷

【時報記者張佳琪台北報導】台經院今（31）日公布9月製造業景氣燈號，製造業景氣信號值為11.06分，由8月的9.57分增加1.49分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。是連續4顆藍燈後，首度變燈為黃藍燈。 9月美、中製造業PMI較上月改善，但仍處於衰退區間，加上日本與歐元區製造業PMI較上月下滑，顯示全球製造業復甦力道依舊疲軟。台經院說明國內製造業狀況，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，推升需求、售價及原物料投入等指標表現。 股市方面，美股受聯準會降息及甲骨文獲得 OpenAI 大型訂單等利多消息激勵而上揚，帶動台股同步走強，同時國內晶片龍頭營收表現亮眼，推升股市呈現價量齊揚走勢。台經院表示，製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法的比重，較上個月調查有所下降，經營環境指標顯著改善。 就細部產業來看，機械業方面，受惠於半導體業大廠擴充產能，相關生產用設備及自動化倉儲設備需求增加，對歐洲及東協出口，以及對美國外銷訂單年增率皆優於上月，推升原物料投入面、需求面等指標表現。9

時報資訊 ・ 2 小時前

中鋼前九月虧損 全年恐難轉盈

中鋼30日公布自結9月稅前虧損9.80億元，雖然比起8月的12.91億元收斂，但累計前九月中鋼稅前虧損金額已達46.80億元。中鋼高層表示，由於今年價量都不佳，全球鋼鐵需求狀況也不強勁，因此獲利狀況並不理想。

工商時報 ・ 8 小時前
台股盤前／Fed降息釋鷹聲　川習會登場在即台股拚延續漲勢！

台股盤前／Fed降息釋鷹聲　川習會登場在即台股拚延續漲勢！

全球市場焦點聚焦「川習會」前夕，聯準會（Fed）週三（29）日如預期宣布今年第二次降息1碼，主席鮑威爾同時淡化12月再降息可能性，市場情緒一度由喜轉憂，美股三大指數漲跌互見。那斯達克指數上漲130點收在23958點，費城半導體指數飆升1.85%至7327點，道瓊指數跌74點至47632點，標普500指數則在盤中創歷史新高後小幅收黑。輝達（NVIDIA）強漲2.99%，市值正式突破5兆美元，寫下全球企業新里程碑，成為全場焦點。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台新新光金突發重訊！公告台新投信董事監察人全面改選

台新新光金突發重訊！公告台新投信董事監察人全面改選

台新新光金控（2887）旗下子公司台新投信於（30）日公告法人董事及監察人全面改選，原因為現任董事、監察人任期屆滿。此次改選與台新投信與新光投信的合併案相關，任期將從114年11月24日起至117年11月23日止，為期三年。

中天新聞網 ・ 15 小時前
開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點　傳產續旺

開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點　傳產續旺

受惠於美國聯準會如預期降息1碼，加上市場對AI成長動能仍具信心，台股今（30）日預期開高震盪，開盤暫報**28,350點**（+55點），延續昨日強勢氣氛。不過，美股四大指數在Fed主席Powell釋出偏鷹談話後拉回，市場仍面臨利率與地緣政治不確定性干擾，短線預期高檔區間整理。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
優質低基期股 資金轉進

優質低基期股 資金轉進

台股在AI股狂噴後，將隨著11月14日第三季財報陸續出爐，股價也將面臨財報壓力測試，專家建議，台股多頭列車持續，資金會不停尋找績優的落後股，建議逢低布局低基期股、但站在季線之上的個股，篩選近日翻多外資連買的好股有日月光投控（3711）、長榮（2603）、聯電（2303）等股。

工商時報 ・ 8 小時前
元大00990A來了！一篇比較00990A、00983A、00989A，3檔AI主動式ETF選股差異

元大00990A來了！一篇比較00990A、00983A、00989A，3檔AI主動式ETF選股差異

台灣主動式ETF市場在2025年迎來新競爭者，元大投信將推出首檔「主動元大AI新經濟（00990A）」。此ETF鎖定AI「基礎建設到技術應用」的黃金軌跡，涵蓋兩大領域，以北美市場為主，不配息旨在追求長期資本利得。現有AI主動式ETF包括中信ARK創新（00983A）聚焦顛覆式創新，以及摩根大美國領先科技（00989A）則採跨產業、跨市值策略。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

微軟、Google、Meta三大北美雲端服務提供商（CSP）公布財報，看好AI需求強勁，同步上修未來資本支出預測，AI伺...

聯合新聞網 ・ 6 小時前
美電網股年漲25%勝標普！電力基建最吸金　這檔受益人暴增3成

美電網股年漲25%勝標普！電力基建最吸金　這檔受益人暴增3成

受到10月美股表現驚驚漲帶動，美股ETF市場買氣持續發燒，根據CMoney統計至10/23止，整體海外股票ETF受益人數從9月底150.76萬人，成長至153.36萬人，人數增加近2.6萬人，其中，個別ETF表現方面，10月來受益人數增加逾3千人的有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」

台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」

輝達執行長黃仁勳在 GTC 大會的演說釋出利多消息，激勵美股創新高，台股今 (29) 日延續攻勢跳空開高，電子權值股台積電、鴻海創新高，帶動大盤一路開高走高，終場收在 28294 點，上漲 345 點，漲幅 1.24%，成交金額落在 5789 億元，市值突破新台幣 91 兆元。鉅亨贏指標專任技

鉅亨網 ・ 1 天前
輝達攜手鴻海、Uber與STELLANTIS攻自駕計程車，Robotaxi商業化不遠了？

輝達攜手鴻海、Uber與STELLANTIS攻自駕計程車，Robotaxi商業化不遠了？

STELLANTIS集團宣布與NVIDIA、Uber及鴻海科技集團（Foxconn）建立全新策略聯盟，將共同開發並部署符合Level 4等級的自動駕駛車輛，推動全球Robotaxi自動駕駛計程車服務邁向實際商業化階段。這項跨產業合作整合汽車製造、AI運算、共享出行與電子科技4大領域的全球領導品牌，成為STELLANTIS自動駕駛戰略布局的重要里程碑。繼今年1......

風傳媒 ・ 1 天前
輝達是大腦鴻海設神經　STELLANTIS打造Uber自動駕駛車隊2028年上路

輝達是大腦鴻海設神經　STELLANTIS打造Uber自動駕駛車隊2028年上路

當汽車遇上人工智慧，當製造結合雲端運算，一個改寫全球移動方式的Robotaxi（自動駕駛計程車）新時代，就在STELLANTIS（斯泰蘭蒂斯）、NVIDIA（輝達）、Uber（優步）、Foxconn（鴻海）四巨頭敲鑼打鼓攜手合作中，正式登場。

鏡報 ・ 1 天前
愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務

愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務

愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務

EBC東森新聞 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解

遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史

道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...

聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！

譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！

大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，

健康2.0 ・ 4 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口

王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏　律師猜原因：太多人知道

粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏　律師猜原因：太多人知道

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前