印度採購V-BAT 強化邊境情監偵

記者潘紀加／綜合報導

美國國防新創公司「Shield AI」1月28日宣布，印度決定採購「V-BAT」無人機，運用其優異垂直起降能力與自主性能，提升印度陸軍在喜馬拉雅山區與邊界地帶的情監偵能量。

「Shield AI」表示，這項採購案除未公布數量的「V-BAT」外，還包含其搭載的Hivemind人工智慧（AI）自主系統及相關開發工具的授權許可。該公司在印度海德拉巴的無人機工廠，去年12月已動工，未來可望在印度量產「V-BAT」，滿足印軍需求，同時促進美印國防工業合作。

「V-BAT」具備可靠的垂直起降能力，還配備先進光電／紅外線（EO/IR）感測器、合成孔徑雷達（SAR）與電戰系統，可自主執勤並自動偵測周邊地形，規避飛行障礙；除具備一定程度的抗干擾能力，續航時間更超過12小時，能夠長時間執行情監偵任務。目前已獲美、日等國採購。

印度將運用「V-BAT」無人機的垂直起降能力與先進性能，強化邊界情監偵能量。（取自Shield AI網站）