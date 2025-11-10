印度擬為8歲以上學童提供AI教育 專家褒貶不一
（中央社孟買10日綜合外電報導）印度有意自2026年中開始為8歲以上學童提供人工智慧（AI）教育，目的在於讓AI成為一項基礎且普及的技能。不過，專家對師資培訓不足與硬體設備短缺等問題表示擔憂。
日經亞洲（Nikkei Asia）報導，印度教育部上月底宣布，明年起，AI教育將「從基礎階段自然融入課程當中，從3年級開始推行」；印度政府也預計將在2025年12月前，為教師準備「教學資源、手冊與數位教材」。
印度政府2020年將AI教育納入課綱，作為新「國家教育政策」（National Education Policy）的一環。公立學校及部分採用政府課綱的私立學校，目前為6至8年級學生提供15小時的AI技能課程，並為9至12年級學生開設AI相關選修課程。
新課綱將AI教育擴展至3到5年級，即8至10歲學童。根據統計，2024-25學年度約有6600萬學童進入初等學校。若再加上國高中生，2026年將有近2億學生具備接受AI教育的資格。
專家對這項教育政策評價褒貶不一。教育研究中心Experimind Labs創辦人兼執行長馬希卡（Akshay Mashelkar）對日經亞洲說：「許多AI工具都是免費的，只要有正確的認識與訓練，就能幫助學生有效運用這些工具。」
然而，教師壓力將因此大增。儘管政府計劃提供影片式教材，馬希卡指出，許多教師「仍在為基本數位工具而苦惱，指望他們在短時間內教授AI並不現實。」
此外，有些專家也對AI教育計畫成效表示擔憂，認為「推行強制性AI課綱將受限於基礎設施不足，許多鄉村學校是多個年級共用一間電腦教室」，而各省間的資源差距也是一大問題。
根據教育部統計，印度全國有63%學校具備網路連線功能，65%有電腦，但其中僅58%處於可運作狀態，這意味政府仍需為全國超過1/3學校提供網路與電腦設備。
政策研究中心（Centre for Policy Research）的艾雅爾（Yamini Aiyar）說：「真正的難題並非如何在學校推行AI教育，而是這將如何與印度整體教育環境相契合。」
艾雅爾說：「傳遞給下一代最重要的能力是批判性思考。你要怎麼判斷獲得的資訊是否可靠？」她指的是AI模型有時會將錯誤資訊當成事實的現象。
印度全國軟體與服務業協會（NASSCOM）AI部門主管莫卡帕提（Praveen Mokkapati）說：「基礎階段的AI教育應為體驗式、直覺且與生活情境相關，而非抽象或技術性。」
他建議，針對年紀較小的學生，可透過遊戲活動、故事與插畫教學，內容結合他們熟悉的環境，例如語音助理、天氣應用程式或翻譯工具等。（編譯：劉文瑜）1141110
