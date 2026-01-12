印度擬要求手機製造商提供原始碼 蘋果、三星憂心技術外流風險

根據相關文件與知情人士說法，這套規範共涵蓋 83 項安全標準，除原始碼審查外，也要求業者在推出重大系統更新前通知政府單位，並配合官方實驗室進行漏洞分析與測試。多家科技公司私下指出，這類要求在全球主要市場中並無先例，且可能涉及核心技術與商業機密外流的風險。

廣告 廣告

作為全球第二大智慧型手機市場，印度目前約有 7.5 億部手機在使用中，行動支付、線上政務與數位服務快速普及，也讓詐騙、駭客攻擊與資料外洩案件明顯增加，印度資訊科技部對外表示，政府仍在與業界進行溝通，對企業提出的合理顧慮持開放態度，目前相關措施尚未定案，也不宜過早下結論。官方強調，政策方向仍在討論階段。

此次提案中，最具爭議的核心在於原始碼審查。文件顯示，手機製造商須先完成全面的安全評估，再交由印度指定實驗室進行原始碼分析與驗證。業界普遍認為，原始碼屬於企業最關鍵的智慧財產，長期以來即使在歐洲或北美市場，也極少被要求完整提交給政府。

除原始碼外，政府也希望業者進行多項系統調整，包括允許用戶移除預載應用程式，並限制應用程式在背景狀態下啟用攝影機與麥克風，以降低遭惡意利用的風險。提案同時要求手機定期進行惡意軟體掃描，並在釋出重大系統更新與安全修補前，提前通知國家通訊安全單位。

對此，產業團體指出，頻繁的掃描機制可能增加耗電量，而要求更新前通報並等待測試，也可能延誤安全修補時程，反而削弱實際防護效果。此外，規範中要求裝置保存長達一年的系統日誌，也被認為在實務上難以執行，特別是對儲存空間有限的中低階手機而言。