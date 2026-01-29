印度政壇大老墜機亡！飛機失事前機組員喊「糟了」

印度馬哈拉施特拉邦副首席部長帕瓦爾（Ajit Pawar）搭乘的飛機於巴拉馬蒂（Baramati）機場附近墜毀，造成包括帕瓦爾在內共5人喪生。印度民航總局（DGCA）一名高級官員透露，飛機墜毀前，駕駛艙內的機組人員最後一句話是「糟了」（oh s***），這成為調查人員了解事故原因的重要線索。

印度一架私人飛機墜毁，機上包括馬哈拉施特拉邦 副首席部長 帕瓦爾在內的5人全數罹難。（圖／路透）

據印度民航部門發布的聲明指出，這架隸屬於德里VSR創投私人有限公司的「里爾噴射45型」（Learjet 45）飛機，在第二次嘗試降落於巴拉馬蒂機場跑道時失事。事故發生於當地時間8時45分左右，造成66歲的帕瓦爾、其隨行安全官員和服務人員，以及機長卡普爾（Sumit Kapur）、副駕駛帕塔克（Shambhavi Pathak）共5人死亡。

民航部門公布的事故發生前完整時序顯示，飛機於8時18分與巴拉馬蒂機場建立聯繫。當時，擁有超過15,000小時飛行經驗的卡普爾和約1,500小時飛行經驗的帕塔克被告知天氣狀況，並被建議自行決定降落時機。機組人員詢問了風向和能見度情況，隨後被告知能見度約為3000公尺，這被認為是相當標準且足以嘗試降落的條件。

飛機報告正在接近11號跑道時，駕駛員表示無法看見降落跑道，因此被指示進行復飛。復飛後，塔台再次詢問飛機位置，駕駛員報告正在最後進場階段，並確認已能看見跑道。

民航部聲明指出一個潛在的問題點：「飛機在8時43分獲准降落，但機組人員並未回覆降落許可。」接著，「空中交通管制（ATC）於8時44分看到11號跑道入口處冒出火焰。」這項細節被視為事故調查的關鍵。而一位了解此事的民航總局（DGCA）高級官員敘述了事件經過，稱「機組人員最後說的話是『哦，糟了』」。

據了解，事故發生後，調查人員將重點放在為何經驗豐富的機組人員在第二次降落嘗試中失敗，以及飛機在最後關頭發生了什麼導致墜毀。

