印度政府補貼造船業54億美元 強勢切入全球造船市場

根據英國航運相關網站表示，印度政府近日正式核准高達五十四億美元的造船產業補貼方案，試圖強勢切入全球造船市場，挑戰中國長期主導的產業，這項計畫不僅震撼亞洲造船業，也讓原本已面臨競爭壓力的歐美造船廠感受到壓力。

消息指出，印度此次補貼方案包含約三十億美元的直接造船補貼，及約二十四億美元用於造船廠基礎建設與產能升級，整體政策將推動至二○三六年，並保留延長至二○四七年的彈性，配合印度設定成為「主要海洋強國」的長期國家目標。

目前印度在全球造船市場僅排名第二十至第二十二名，市占率約零點零六％，每年仍須支付約七百至七百五十億美元向海外採購航運服務，印度籍船舶僅約七％在國內建造。印度總理莫迪政府將此次政策形容為造船業的「馬魯蒂時刻」，意圖複製汽車產業由進口轉向自主製造的成功經驗，目標二○三○年前擠進全球前十名，並於二○四七年躍升前五大造船國。

航運分析師指出，印度的策略明顯借鏡中國大陸早期以補貼、融資與產能擴張帶動造船崛起模式。中國大陸目前在全球商船建造市占率約介於五十五％至七十四％之間，韓國約占二十五％至二十八％，日本則約十三％至十七％，其餘國家競爭空間有限。

印度政府主打「接近亞洲價格、但風險低於中國」的訴求，對歐洲造船廠形成嚴峻挑戰。歐洲造船業近年已退出大量標準商船市場，轉向郵輪、渡輪與軍用艦艇等高附加價值領域，若印度成功以補貼搶占造船市場，恐進一步壓縮其商用訂單空間。對美國而言，美國商船建造市占率僅約零點一％，高度依賴《瓊斯法案》維持國內市場，造船成本遠高於亞洲。印度若成為具競爭力的替代選項，可能使美國內部對造船政策與法規檢討聲浪升高。不過，也有觀點認為，在「友岸外包」趨勢下，印度造船業的崛起，也許將成為歐美在軍艦維修、輔助船建造及技術合作的新夥伴。未來造船是否被視為與半導體、電池同等重要的戰略產業，將成為各國須正面回應的關鍵課題。