印度教徒在孟加拉遭「私刑」處死 新德里爆發示威抗議

數百人上街示威，抗議1名印度教男子因在孟加拉遭私刑致死事件。（圖／達志影像美聯社）

印度新德里爆發大規模示威抗議，因為一名印度人在孟加拉遭到私刑處決，抗議民眾直衝「孟加拉高級專員公署」，高喊「打倒孟加拉」的口號。孟加拉召見印度大使抗議，並且暫停發放印度人簽證。

數百人上街示威，抗議1名印度教男子因在孟加拉遭私刑致死事件。（圖／達志影像美聯社）

印度與孟加拉兩國關係因宗教衝突事件急遽惡化，新德里爆發大規模示威抗議，民眾衝向「孟加拉高級專員公署」表達憤怒，高喊「打倒孟加拉」口號。此事件導致孟加拉召見印度大使抗議並暫停發放印度人簽證。同時，孟加拉政壇也出現重大變化，流亡海外17年的反對派領袖拉曼選擇此刻回國，準備參與明年2月的大選，引發民眾熱烈歡迎與政局變動的可能性。

廣告 廣告

大批印度抗議民眾手持國旗和標語，衝破路障走上新德里街頭，包圍「孟加拉高級專員公署」。示威者朝著建築物衝刺，一邊跑一邊高喊「打倒孟加拉」的口號。這場示威活動的導火線是一名印度教男子因涉嫌褻瀆神明在孟加拉遭到私刑處決。

抗議民眾表示，一個印度教徒被殺害就好像自己的手指或手被砍斷一樣，他們的家人正在被殺害，感到悲傷和痛苦。事件發生後迅速引爆兩國外交衝突，孟加拉隨即召見印度大使表達抗議，並且暫停在新德里的簽證發放服務。就在印度、孟加拉關係急速惡化之際，孟加拉政壇出現重大變化。流亡倫敦17年的孟加拉反對派領袖突然宣布回國。

現年60歲的拉曼是孟加拉前總理吉亞的兒子，因涉及洗錢等刑事案件，從2008年起便避居海外。孟加拉民眾對拉曼的回歸表示熱烈歡迎，認為時隔17年，拉曼的回歸為他們帶來了新的希望，相信在他的領導下，孟加拉的民主將更加穩固。孟加拉將在明年2月舉行大選，拉曼抓準關鍵時機返國投入選戰，機場和達卡街頭都擠滿了支持群眾。外界分析認為，拉曼有機會在即將到來的大選中奪下總理寶座。

更多 TVBS 報導

菲律賓65萬人上街怒吼！ 抗議防洪工程貪腐弊案

日本全球最大核電廠重啟在即！ 福井普賢反應爐「氚水外洩」

馬達加斯加軍方改挺Z世代抗爭 總統控「政變」拒下台

柬埔寨數萬人和平示威！ 美國卿：盼泰柬最快周一停火

