印度整頓全球最大外送戰場，「極速到貨」神話破滅！政府嚴令外送平台，不準再打「10分鐘送達」噱頭

受到手機和新消費模式影響，外送平台如今在許多國家，都是非常重要的商業領域，特別在擁有全球最多人口的印度，其競爭更是異常激烈。各大品牌為了最大化吸引顧客青睞，相繼推出像「下單10分鐘送達」的承諾，嘗試利用各種創新或噱頭贏得市佔率，但這類便捷服務背後，卻往往是建築在壓榨最底層外送員基礎上，如今也遭到新德里當局警告和遏止。

《金融時報》報導提到，印度中央政府注意到，該國許多外送品牌，意圖主打「極速配送」噱頭，存在危害第一線外送人員生命安全，因此召集各大外送與零售企業高層，要求這個僱用數百萬勞工的新興產業，必須撤銷類似口號或廣告標語，因為這項規定、已經嚴重危害勞工安全。

引述知情人士消息，印度勞工部長曼蘇克（Mansukh Mandaviya）上週召集Eternal、Swiggy、Zepto等外送平台高層會面，並直接表明政府立場，認為所謂極送送達商品的承諾，已危害工作場所安全。儘管相關企業在會議上辯解，聲稱這類承諾只是一種「行銷手法」，但最終仍在政府堅持下同意放棄訴求。

Eternal旗下Blinkit平台，第一時間就立即修改廣告標語，改為「3萬多種商品直送到府」，而Swiggy也已取消10分鐘送達的宣傳口號。

印度冬季在許多城鎮經常會出現嚴重霧霾，迫使居民被迫冒著健康危害出門工作。（美聯社）

工會：10分鐘模式既危險又剝削

工會對政府出手介入此事表示歡迎，同時也批評、平台所謂的「危險配送承諾」，稱這類做法凸顯一個快速成長、卻長期存在安全與低薪問題的產業困境，而該產業正是由印度不斷擴大的城市中產階級所支撐。

印度應用程式運輸勞工聯盟（Indian Federation of App-Based Transport Workers）秘書長薩拉烏丁（Shaik Salauddin）表示，「這是保護臨時工與平台工作者，生命與尊嚴的重要且迫切的一步。10分鐘配送模式，無疑是在迫使外送夥伴，從事危險的道路行為，承受極端壓力、並在不安全的工作條件下勞動。」

印度知名外送平台Blinkit的程式頁面。（翻攝自官方粉專）

自新冠疫情以來，印度國內「即時商務」產業迅速擴張至各大城市。眾多企業在背負虧損負債下，為了搶佔市佔率，仍不斷砸錢進行市場消耗戰；需求則來自對速度高度敏感的城市消費者，至於撐起這個平台的人，還有一大群拿著低薪、幾乎沒有任何保障的外送人員。

這種壓力，在2025年聖誕節期間達到高峰，數以千計的外送員聯合在印度全國各地發起罷工，要求公司提高薪資與提供保障，並要求平台終止、在他們看來如同剝削勞工的10分鐘配送要求。

為了降低衝擊，許多電商和外送平台選擇在節慶期間，提供短期獎勵，以留住那些無法承受失去一天收入的勞工，透過這個誘因，成功讓數百萬名外送員沒有加入罷工。而數據分析商Elara Capital估計，耶誕節假期僅1.8%的印度外送人員參與抵制行動，各大平台並沒有因此受到重創或傷害。

不過，相關新聞報導已成功引起中央關注，隨著社會輿論擴大討論「高成低就」問題之際，讓莫迪政府不得不正視這個問題。因為從實際經濟數據來看，儘管當今的印度經濟、是全球主要經濟體中成長最快的國家之一，但其國內的正式就業機會，卻沒有同比例增長。

「十分鐘」只是行銷口號

外送平台Eternal執行長戈亞爾（Deepinder Goyal）對外表示，該品牌先前給出的10分鐘送達承諾，從未導致任何不安全行為。

戈亞爾透過社群發文解釋，當消費者在Blinkit下單後，商品會在2.5分鐘內，完成揀貨與包裝，接著由機車騎士以平均8分鐘時間，騎行不超過2公里距離送達，他們的平均時速僅僅只有15公里。

