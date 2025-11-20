印度料理不只咖哩、烤餅！印度遊牧女主廚來台，「夏花餐室」雙廚四手餐會登場

「夏花餐室」雙廚四手餐會套餐每人2980元＋10％，同步提供印度特色精釀啤酒組成的餐酒搭配（200元／6 杯）。（圖／業者提供）

喜愛吃異國料理的人請注意，主打當代印度料理的「夏花餐室」與深受台灣人喜愛的「檀島香港餐廳」，在今年冬天帶來跨文化、跨地域的季節限定餐點，為這個冬天添上一抹溫暖的香氣。

首先要介紹的是以現代手法詮釋印度地方料理的「夏花餐室」，顛覆你對印度料理的想像。11月21、22日兩天，更迎來開業後首場雙廚四手餐會，邀請印度新銳女主廚Gayatri與主廚Joseph攜手，以13道菜構築一場舌尖上的文化辯證。兩位主廚雖首次合作，卻擁有相同理念，那就是讓世人看見「咖哩」以外的印度料理。Gayatri擅長把古老發酵技法融入料理，Joseph則以國際化美學與精準掌握火候見長。

廣告 廣告

開場前菜「Chakna」以炸、煎、烤等手法呈現蓮藕天婦羅、毛豆味噌蠶豆、阿伯花生與羊肚菌蘑菇脆片，展現印度飲酒文化中的爽口小點精髓。「帝王蟹 / 漬紫蘇 / 阿魏米片」更帶來驚喜，米片以加入阿魏的印度米製成，搭配蒸帝王蟹與醃漬紫蘇，清爽酸辣的風味層次令人耳目一新。

另一道亮點「果阿街頭的酥煎鹽麴小牛胸腺」向Joseph的家鄉果阿致敬，將街邊小吃Poee重新詮釋，搭配以檸檬油、肉桂與黑胡椒製成的香料醬，讓人彷彿一秒走進果阿的熱鬧巷弄。

「夏花餐室」主廚Joseph攜手印度新銳女主廚Gayatri，迎來開業後首場雙廚四手餐會。（圖／業者提供）

兩位主廚也勇於挑戰更大膽的味覺邊界。像是以「螞蟻醬」與烏梅煙燻醬汁調味的「野菜沙拉」，融合台灣山蘇、川七等野菜，酸度豐富且香氣奔放，層次堆疊細緻優雅，亦展現對台灣土地的致敬。而「炙燒干貝與食茱萸 / 烤玉米 / 玉米味噌」更把印度街頭烤玉米的記憶延伸到台灣，以玉米味噌與百香果的果酸帶出夏花擅長的味覺立體感，完美呈現「跨文化料理」的現代能量。

為讓體驗更加完整，餐會也精選印度先鋒酒廠「Great State Aleworks」的6款啤酒，包含以高粱、珍珠小米、藤黃果釀造的限定風味，每人僅需200元即可品飲，酸香與果香讓整套料理的風味交織更為靈動。

印度料理不只有咖哩和烤餅，「夏花餐室」以現代手法詮釋印度地方料理。（圖／業者提供）

寒舍艾美推傳統老廣菜 喜來登感恩聖誕禮籃暖心登場

另外，檀島香港餐廳則推出適合秋冬「煲暖療癒系」新品，以食補、熱氣與家常風味喚醒冬季味蕾。重口味愛好者必點的「沙嗲牛肉粉絲煲」以港式傳統沙嗲醬為基底，加入蝦米、魚乾等香料炒至濃厚，再與吸滿湯汁的粉絲一起煲煮，鹹香厚實，每一口都像被熱氣環抱。進補派可選「當歸白玉羊腩煲」，湯頭溫潤帶藥材香，羊腩帶皮、膠質豐富，配上蘿蔔與冬荀，溫補不燥，是許多人冬天最期待的溫暖。

喜愛海鮮與醬香的饕客則不能錯過「粵式豆醬鮮魚煲」，普寧豆醬的鹹鮮厚度完整包覆魚肉，使其成為最強「白飯殺手」。而適合一家大小共享的「潮汕魚丸家常煲」則以手打魚丸與清甜蔬菜為主角，湯頭源自大地魚香氣，清爽不膩、溫和耐喝，是冬夜裡最親切的家常味。

檀島香港餐廳推出適合秋冬「煲暖療癒系」新品。（圖／業者提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

必勝客「整顆章魚燒」放上比薩！外酥內軟、每片都吃得到，經典美味大升級！

這鍋太犯規！台北頂級壽喜燒端出A5和牛、爆量鮭魚卵海膽丼、松露龍蝦，打造奢華饗宴

甜點控尖叫！美國冰淇淋DQ強勢登台，亞尼克推生乳捲盲盒、草莓脆皮巧克力開吃