印度料理店凌晨傳出嚴重火災！18坪空間狂燒…隔壁情趣用品店跟著遭殃
記者陳弘逸／台南報導
台南市永康區大灣路一家印度料理店今天（14日）凌晨發生嚴重火警，消防出動24車、50人前往救援，現場火勢猛烈，耗時約30分鐘左右才撲滅，還波及附近的情趣用品店，初估財損約51萬元，詳細起火原因，仍待釐清。
警消於今天（14日）凌晨1時2分獲報，永康區大灣路一家印度料理店發生嚴重火災，共出動24車、50人及30名義消前往救援，到場時已竄出猛烈火勢，耗時約半個多小時才控制，並於1時40分撲滅火勢。
現場2樓鐵皮建物，延燒2間，起火的印度料理店燃燒家具1、2樓共60平方公尺，初估財損50萬元。受波及的店家為情趣用品店，燃燒2樓天花板10平方公尺，財損1萬元。所幸，整起事故無人受困傷亡，詳細起火原因，仍待釐清。
更多三立新聞網報導
白沙屯媽祖抵台中！粉紅超跑「4度駐駕」這公司…員工直呼：媽祖疼惜
派出所前上演搶孩大戰！前妻緊抱兒「槓上婆家」前夫是知名房產投資商
打碎餐廳玻璃！不配合警察盤查拒說姓名、年籍資料…鬧事男慘罰3000元
握67cm玩具刀闖銀行釀恐慌！少年辯「心神喪失」沒用…罰錢還要父母管教
其他人也在看
下月媽祖生日！命理師點名「3生肖」一定要拜 財運大爆發
今年的媽祖誕辰為國曆的5月9日（農曆3月23日），各地廟宇陸續展開慶祝活動。命理師小孟老師指出，特別是屬雞、屬猴及屬蛇3生肖，若能在當天誠心參拜，不僅有助於祈福消災，亦可能為財運與人際帶來正面影響。
影/高雄汽車違規撞重機！騎士飛摔吐血命危 熱血醫急救人
高雄前鎮區中山三路與林森三路口昨天（12日）深夜發生車禍，疑汽車未依號誌右轉撞上直行重機，騎士一度失去生命徵象，恰巧現場有位醫師在附近用餐，目睹這一刻衝過去救人。
彰警暖舉成超強國民外交！丹麥男騎「30萬神車」遭撞噴飛：台灣警察好棒
台中一名丹麥籍男子昨（11）日騎乘單車行經彰化市彰南路時，意外與一輛機車發生擦撞，當場連人帶車噴飛倒地。警方獲報到場處理，將腳踏車照片傳給行家一看，發現原來這台單車竟是有「神車」稱號的頂級碳纖維公路車，光是車架加上板輪就高達30萬元。彰化警方事後更做出1暖舉，讓這名外籍友人感動大讚：「台灣警察真的好棒！」。
白沙屯媽祖進香人數破46萬人！點心站地點曝光：便當、香菜咖啡免費領
粉紅超跑來了！2026年白沙屯媽祖進香人數突破46萬大關，創下歷史新高，將於12日深夜起駕，「香燈腳」紛紛湧入苗栗通霄，將與信徒展開8天7夜的徒步行程。許多餐飲業者也紛紛加入，為大家提供飲食、讓「香燈腳」補充體力，包括知名的「偑巷咖啡」、甲安埔白沙屯聯誼會等，聯合設置點心站，時間為13日上午10點開始，地點在「大甲中山路一段1327號旁空地」，現場免費提供臭豆腐、香菜咖啡、上萬個便當與飲料等。
李洋負評纏身大反擊？捐出千萬奧運獎金 親吐：回饋社會
運動部長李洋近日頻傳風波，先是以「預算沒通過」為由，拒收彰化縣長王惠美的全民運動中心等案興建計畫書遞交，之後又因運動部政務次長鄭世忠上任7個月突然請辭，他卻後知後覺，引發議論。李洋感謝自己在運動生涯上受栽培，今（13日）發布，要將奧運金牌獲得的加碼千萬獎金讓給公益團體，回饋社會。
快訊／白沙屯媽祖小跑步直奔大甲鎮瀾宮 罕見「四媽相會」顏清標接駕
一年一度白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程。「粉紅超跑」一路狂飆趕路，經過多個信徒設置的休息站，都未停留，今(13)日上午9點多進入台中市大甲區，稍早在永信藥品短暫停駕15分鐘又啟程，接著進入文昌國小，讓小朋友鑽轎腳獲得庇佑。鑾轎最後以小跑步的方式，直衝甩尾大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標也來接駕，罕見的「4媽會」相見歡，引起大批信徒大聲歡呼。
蔣萬安也來了！盧秀燕率藍營送白沙屯媽起駕
[NOWNEWS今日新聞]苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，近年來吸引藍綠政治人物爭相參與，總統賴清德昨天傍晚率5位縣市長參選人到場參香祈福；藍營縣市長和立委則以盧秀燕為「桶箍」，包括蔣萬安、李四川等10...
奧運「5000萬獎金」發放名單曝光 李洋獨得千萬宣布全捐出
長期為台灣體壇奉獻的中華奧會榮譽主席林鴻道今（13日）宣布，自掏腰包回溯加碼2020年東京奧運及2024年巴黎奧運奪牌選手獎金，金牌1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。稍早，在兩
藍營推鞭刑公投恐害慘「白營這大咖」？周軒：大場面要來了
因應近年重大案件頻傳，國民黨立院黨團今（13）日上午召開記者會，宣布推動鞭刑公投訴諸民意。對此，政治工作者周軒檢視主文內容後表示，建議把騙民眾政治獻金，還拿去給家人買股票的犯罪樣態包含進去，「史上第一次總統候選人和前台北市長（暗指柯文哲）被處以鞭刑的大場面快要來了」。
46萬人跟白沙屯媽祖走？報名再爆量 進香真相曝
2026白沙屯媽祖繞境進香將於今（12）日深夜起駕，展開為期8天7夜的徒步聖行，今年報名香燈腳超過46萬人，創歷年新高，民眾吃驚真得那麼多人會跟著徒步進香，廟方表示，其實報名香客中有不少人不會跟著進香團南下，但在乎姓名要列在疏文之上，在朝天宮刈火時，誦念「吉祥文疏」有名有姓上告媽祖婆祈求平安。
直擊／白沙屯媽突停下開放「鑽轎祈福」湧超長人龍 急轉彎進鎮瀾宮
白沙屯拱天宮媽祖展開8天7夜北港進香行程，今日上午10點30分左右抵達大甲鎮瀾宮附近，大批信徒見「粉紅超跑」前來自動排隊想鑽轎祈福，原先拱天宮工作人員喊「大馬路不便鑽轎」，然而「粉紅超跑」突然半路停下，決定讓信眾鑽轎祈福，工作人員隨即維持秩序，鑽轎祈福人龍超長，畫面壯觀。(賴俊佑)
阿里山上「變形擠壓」事故！大貨車司機重創緊急送醫
嘉義縣番路鄉嘉130鄉道昨（12日）晚傳出工程車翻覆事故，大貨車載運山貓行經下坡路段時疑重心不穩側翻，駕駛一度受困，經警消搶救脫困送醫，所幸無生命危險。
薑絲大腸賣完！客吃不到給一星還投訴 老闆調貨通知回來吃挨告
苗栗大湖一家老字號客家菜餐廳，去年因大腸賣完，無法出餐「薑絲炒大腸」給慕名前來的食客，餐廳為此吞下一星評論，食客還打電話回店投訴，彭姓老闆事後特地向其他店家調貨大腸，並回撥電話告知「現在請你回來店裡吃」，卻因此挨告妨礙自由。近日案件偵結，檢方以不起訴處分，彭姓老闆為了慶祝歷時半年的官司落幕，還在個人社群詔告即日起到店用餐就送薑絲大腸，送完為止。
政治人物挨轟致詞太久…白沙屯媽祖起駕錯過吉時？主委還原真相
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖年度徒步前往北港朝天宮進香活動，今（13）日凌晨正式展開。然而在起駕儀式上，因現場安排十多位政治人物依序發言，致詞時間過長，引發部分信徒不滿，現場甚至出現噓聲，質疑流程本末倒置，也認為因此影響原定起駕時辰。對此，拱天宮主委洪文華回應，今年為首次由三尊媽祖同時出巡，轎內安座程序較為繁複，光是確認神尊位置與固定狀況就耗費近一小時，待相關作業完成後才安排來賓致詞。他也強調，廟方將檢討整體流程，未來會做出調整與改善。
京都11歲男童畢典當天人間蒸發 警搜山21天有突破！疑似找到他的鞋
根據日媒《TBS NEWS DIG》報導，京都小六男童失蹤案今日有最新進展，關係人士透露，警方在南丹市園部小學西南方約6公里的山區，發現一隻疑似是男童失蹤當天穿的鞋子。事實上，該區域自3日前起已被列為重點搜索目標，搜救人員甚至動用圓鍬等工具進行深層挖掘，終於在今日下午...
女會計年收百萬！逛超市20分鐘「0元購」48件商品 店家愣：包包都塞滿了
中國浙江省紹興市越城區一名女會計，到超市購物，她竟在20多分鐘的時間內，「0元購入」48件商品，把兩個袋子都裝滿後離開。店家事後報警處理，警方指出，這名女子過去有過盜竊前科，目前被公安機關處以拘留8天處罰。
全日本都找他！ 第21天尋獲鞋 原本要「遊台」
全日本都找他！ 第21天尋獲鞋 原本要「遊台」
【2026年4月活動推薦】桐花祭、螢火蟲季、新北市美術館週年活動、台南熱氣球、宜蘭綠博...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了4月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，4月有桐花祭、螢火蟲季、新北市美術館週年活動、台南熱氣球、宜蘭綠博、竹子湖海芋季、老梅綠石槽、蜀葵花、木棉花、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
全台6大最美圖書館 ！台東總圖山嵐意象、桃園生命之樹、屏東森林系、政大浩瀚書牆絕美收錄
現在的圖書館，早已美得超越想像！不再只是埋首苦讀的場所，城市裡的知識殿堂，正以驚豔的建築美學與自然共生的靈魂，化身為旅人爭相造訪的打卡聖地。2026 年隆重啟用的臺東縣立圖書總館，山嵐意象的建築曲線，與東海岸風景溫柔呼應。政大達賢圖書館的浩瀚書牆與桃園總館的「生命之樹」天井，被森林環抱的屏東總館、低碳永續的北投圖書館，或是展現府城底蘊的台南總館，都能讓人沉浸在最有質感的書香時光。
白沙屯媽祖獨家大數據：報名人數20年暴增百倍、報名費破3億、哪個政治人物最常拜？媽祖的MBTI是什麼？
2026白沙屯媽祖進香4月12日深夜登轎出發，開始8天7夜進香行程。白沙屯媽祖有粉紅超跑之稱，進香路線不固定，常給信眾們意想不到的驚喜，Yahoo新聞編輯室獨家取得白沙屯媽祖的官方資料，彙整了2019年至2025年近7年的進香路線的行腳詳實記錄，結合獨家訪問白沙屯媽祖的研究人員與專家，帶領網友從數據和專業了解更多白沙屯媽祖的祕密。