印度料理店凌晨傳出嚴重火災！18坪空間狂燒…隔壁情趣用品店跟著遭殃

因應近年重大案件頻傳，國民黨立院黨團今（13）日上午召開記者會，宣布推動鞭刑公投訴諸民意。對此，政治工作者周軒檢視主文內容後表示，建議把騙民眾政治獻金，還拿去給家人買股票的犯罪樣態包含進去，「史上第一次總統候選人和前台北市長（暗指柯文哲）被處以鞭刑的大場面快要來了」。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1 則留言