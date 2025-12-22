印度新德里冬季空污嚴重 居民週末湧山城吸新鮮空氣

位於印度北部山城馬納利雪松林中，著名的印度教古廟，週末吸引大批遊客前來朝聖，還有新人穿著傳統服飾在林間拍照留念。這裡距離新德里有515公里遠，許多新德里居民攜家帶眷長途跋涉而來，目的只有一個，就是呼吸新鮮空氣。

遊客迪萬說道，「與德里相比，我覺得這裡的空氣更清新，這裡的空氣品質指數低於50，而德里的指數則高達700左右，德里最近簡直像個毒氣室。」

也有不少遊客轉往同樣位於喜馬偕爾邦的其他景點，無論是在河邊歇腳吃個小吃，或坐上纜車欣賞湖光山色，或是乾脆大聲的喊出來，都讓受不了空污籠罩的德里居民無比舒暢。

廣告 廣告

遊客辛格提及，「我們來到這裡的主因是，德里的空污指數很高，不斷增加，所以才想來這裡看看，跟德里相比，這裡的空污相當低。」

新德里每到冬天就陷入五里霧霾中，來自車輛的廢氣、工地的揚塵以及燃燒稻草的濃煙，因寒冷空氣滯留地面無法消散，讓新德里變成全球空氣污染最嚴重的城市之一，當地居民抱怨簡直無法住人。而在短暫喘息後，回到新德里的民眾還是得面對同樣的問題，22日新德里的空污指數落在嚴重級別。

當局坦承，民眾正面臨呼吸系統疾病風險，上週已啟動應對計畫。

禁止老舊柴油卡車進入德里市區，暫停包括公共工程在內的所有建築工程，並且強制學校實施線上與實體混合式教學，希望保護學生的健康。