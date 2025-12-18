印度新德里空品達嚴重等級 當局禁老舊柴油車入市區

天空整片霧濛濛，當局出動灑水車，降低空氣中污染物濃度。印度首都新德里，週三（17日）再次被厚重的致命霧霾籠罩，空氣品質指標（AQI）多次飆破450的「嚴重」等級。

為了保障居民健康，當局啟動第4階段應對計畫，禁止老舊柴油車進入市區，並要求政府與私人企業改採遠距或混合辦公。

印度新德里居民帕里迪表示，「情況非常糟糕，我平常喜歡慢跑和騎車，但在這種污染下做什麼都很困難，今天出門非常掙扎，至於有多少污染進入體內，我們以後才能知道它的影響。」

同樣深陷空污威脅，還有歐洲的波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛。由於城市位於山谷盆地，加上居民在冬季，大量燃燒煤炭與木柴取暖，導致污染物無法散去。當局緊急下令，禁止3.5噸以上卡車，及未達排放標準的老舊車輛進入市中心。

氣象學家克雷奇諾維奇說明，「由於塞拉耶佛所在的盆地地形特殊，出現獨特的氣象現象，自然與人為因素結合，更確切地說是家用爐火，與交通因素共生作用，導致即使天氣條件穩定，空污也十分嚴重。」

巴西南部的瓜伊巴，當地15日遭受強風襲擊，一家賣場停車場，一座高達35公尺的自由女神像複製品，抵擋不住強風當場倒塌；畫面顯示雕像緩慢向前傾斜，頭部直接墜落摔碎，讓現場民眾驚呼連連，所幸沒有造成人員傷亡。