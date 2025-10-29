印度新德里空汙嚴重 當局祭「人造雨」行動失敗挨批

近期印度首都新德里空汙情況極差、一片灰茫茫，當局試圖透過人造雨改善空氣，沒想到卻行動失敗引發民怨。專家表示，當局應該從源頭推廣能源轉型，才能徹底解決空汙。

上週慶祝排燈節之後，新德里空汙情況不見改善，依然處於「極差」等級，幾乎快看不到當地地標戰爭紀念碑，厚厚的霧霾讓民眾直呼呼吸困難。

為了改善空氣品質，當局決定祭出人造雨，動用飛機在新德里地區上空雲層噴灑化學物質，試圖引發降雨，不過因為大氣濕度不到20%行動失敗。

德里環境部部長曼金德爾表示，飛行任務將持續進行數天，大約每隔一天進行9到10次，視天氣狀況而定。

人造雨行動將持續進行。圖／路透社、美聯社

而人造雨行動失敗，讓新德里民眾既失望又憤怒。當地居民無奈說，「下雨一天能改變什麼呢？不會有太大的差別，但至少灰塵和汙染會短暫消散。」

專家也表示，人造雨是治標不治本，汙染源通常會在幾個小時到一兩天內再次回到空氣中。

科學與環境中心執行長阿努蜜塔強調，印度真正需要的是大規模的能源轉型、零排放車輛與工業流程電氣化，讓各行各業都能獲得清潔能源。



每年入冬後，新德里的空氣品質都會惡化，專家指出，當務之急應該是推廣綠能跟減碳措施，非事後補救，否則新鮮空氣永遠不會來。

