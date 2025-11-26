印度旅客過境上海機場遭拘留 原因竟與「出生地」有關

中印兩國近年多次針對邊境地區的主權問題爆發衝突，近期甚至有出身邊境的印度民眾在上海轉機時，遭中國移民官員惡意拘留，相關事件也點燃了中印兩國政府的外交紛爭。 圖：翻攝自 澎湃新聞(資料照)

[Newtalk新聞] 中印邊界地區的主權歸屬問題近幾十年來持續困擾著中國與印度兩國政府，雙方近年甚至多次爆發武裝衝突，並對部分民眾的日常生活造成劇烈的影響。近期有外媒報導稱，一位長年生活在英國的印度國民因戶籍位於爭議地帶，在過境上海時遭中國官員刻意拘留。相關事件不但點燃了中印兩國的外交糾紛，也再次讓中印邊境地區的主權問題成為國際輿論的關注焦點。

根據《英國廣播公司》( BBC )報導，現居英國的印度公民佩瑪．旺瓊．通多克( Pema Wangjom Thongdok )於上周五( 21 日)於上海轉機準備前往日本時，遭中國當地的移民官員拘留。隨後，圍繞著通多克被拘留的事件，德里與北京爆發了激烈的外交爭端。

該報導指出，中國移民官員拘留通多克的原因，與其護照上註記的出生地阿魯納恰爾邦有關。報導稱，阿魯納恰爾邦位於印度東北部，是中印邊境的主權爭議地帶之一，被中國稱為「藏南地區」。該報導表示，中印雙方皆聲稱可對該地區行使主權，並否認該地區受到對方控制。

通多克接受《 BBC 》採訪時指出，在遭到中國移民官員拘留後，她立即與印度駐上海和北京的大使館取得聯繫，並希望獲得印度外交人員的協助。在被拘留 18 小時後，印度外交官員終於抵達機場，並與中國官員展開交涉，她也因此成功獲得釋放。

通多克稱，她移居英國至今已超過 14 年，先前曾多次在上海轉機，「但從未遇過任何問題」。「當我被移民官員從隊伍中單獨挑出來時，我對他們質疑我護照無效的言論進行反駁，但他們只強調『阿魯納恰爾邦不是印度的一部分』，認為我應該申請中國護照，並持續發表我不是印度人而是中國人的相關言論」。

針對中國移民官員任意拘留通多克的行為，印度外交部發言人蘭迪爾．賈斯瓦爾( Randhir Jaiswal )發布聲明公開批評，認為相關行為「違反多項國際航空旅行公約」，以及中國政府承諾所有國家公民 24 小時內免簽過境的相關規定。賈斯瓦爾強調，印度外交部已針對相關事件，向中國提出強烈交涉，希望中國政府能給出具有說服力的解答。

中國外交部發言人毛寧在接受印度媒體提問時，堅稱中國移民官員只是「依法實施檢查」，對涉事官員可能濫用權力一事進行否認。毛寧表示，有關單位充分保障了通多克女士的合法權益，強調移民官員並未對其實施「拘留」或「騷擾」，「中國東方航空公司甚至為其提供了休息場所與餐食」。然而，在提及阿魯納恰爾邦的話題時，毛寧卻擺出強硬的立場，堅稱該地區為中國的領土，「中國從未承認印度非法設立的『阿魯納恰爾邦』」。

