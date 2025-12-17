印度旅遊勝地打造滑雪場 遊客帶裝備搶朝聖！到現場傻眼：冰箱還比較多
印度北部知名旅遊勝地馬納利（Manali）近日因一段影片在社群平台引發爭議。一名遊客指控，當地部分導遊與業者在周邊並無自然降雪的情況下，仍向遊客推銷滑雪體驗，實際上僅是在一小塊人為堆放的雪地上進行活動，涉嫌誤導觀光客。
《今日印度》（India Today）報導，遊客喬漢（Atul Chauhan）在Instagram上傳影片，並特別標註「詐騙」。畫面中可見，多名遊客嘗試在地面僅鋪有少量積雪的區域滑雪，所謂的滑雪場地範圍十分狹窄。喬漢在影片中直言，現場除了這一小塊雪地外，四周幾乎沒有任何積雪。
隨著鏡頭轉向周邊景觀，只見乾燥土地與岩石裸露，顯示該地並未出現自然降雪，與遊客對雪地滑雪的期待存在相當大落差。影片曝光後迅速引發討論，不少網友批評當地業者刻意製造假象，利用遊客對雪景的嚮往牟利。
不過，也有另一派網友認為，此事並非單純詐騙，而是遊客未充分了解當地季節氣候所致。有人提到，馬納利並非全年都有降雪，若在非雪季前往，原本就不該期待大面積雪景；更有網友調侃，「我冰箱裡的雪都比現場多」。
目前相關爭論仍在網路延燒，輿論分成兩派，一方呼籲加強旅遊資訊透明，避免誤導消費者；另一方則提醒旅客出遊前應做好功課，依季節規劃行程，避免產生不必要的糾紛。
看更多 CTWANT 文章
甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係
神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家
23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了
其他人也在看
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 10 小時前 ・ 21
太早買、週二訂都不是最便宜？真相數據揭「超省機票」這時出現
生活中心／綜合報導春節連假即將到來，許多民眾都已經開始掏卡訂購度假行程，海外旅遊更是不少人鎖定目標，面對機票就有不少人猶豫「現在該下手嗎？」，機票、飯店價格波動就成為許多關注焦點，就有網友信奉都市傳說「週二午夜刷機票最便宜」的省錢大法，不過近日就有國外旅遊網站整理數據指出，機票不只不是非訂得越早越便宜，過早下手反而未必能省錢，甚至「週二午夜」也不是首選，顛覆不少旅客的訂票心法。民視 ・ 1 天前 ・ 1
幼兒園員工旅遊反應佳！續帶畢業旅行「澳門4天3夜」 團費2.5萬元行程曝
畢業旅行是學生們一生僅有幾次與同學間珍貴回憶，不過日前一名家長在社群分享，家中孩子幼稚園畢業旅行「等級都提升了」，她分享不僅國內、外各1次，其中國外還是親子一同前往澳門，而1人要價2萬逾元，行程引發關注。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1
梅花湖大減8萬人次 宜蘭擬搬「情人節」救老牌觀光景點
宜蘭縣冬山鄉兩大指標景區生態綠舟與梅花湖，近年遊客人次明顯下滑，統計顯示，生態綠舟比較前年減少近1萬6千人；梅花湖則大幅減少近8萬人。為扭轉頹勢，縣府提出多元振興策略，除升級硬體、活化水域遊憩，也評估將「情人節」移師梅花湖舉辦，帶動人潮回流。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
全球25大最佳旅遊目的地 台灣1城市上榜！彭博讚：美食之都
外媒《彭博社》（Bloomberg）彙整各方旅遊新聞、專家意見等，列出「2026年全球25大最佳旅遊目的地」名單。在25個推薦的旅遊景點中，台灣整體在全球的美食話題上有熱度，但上榜地點僅有台北市，彭博認為，台北兼具傳統風情與現代化景致，可謂多元文化交匯；但不建議颱風季節時來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
雄獅「森林巴士五感深度遊」 住新裝武陵富野、品茗福壽長春茶
【陳揚盛／綜合報導】雄獅旅遊整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻，未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結。首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」，結合剛在2024年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食，全新升級的「雙農場森境之旅」，全程採用寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，三天兩夜每人售價1萬5200元起。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
巨鼠登機「伴飛10小時」客全嚇壞 荷蘭航空緊急停飛！250人受困滯留
若你搭上的飛機上突然冒出一隻大老鼠，應該會嚇壞所有人。荷蘭航空一架空中巴士A330飛機，12月10日從阿姆斯特丹起飛前往荷屬阿魯巴島的班機上，機內本該是乘客度假的快樂氣氛，卻因為一隻巨大老鼠全程伴飛，讓機上250名乘客超級崩潰，幾乎無法享受旅程。抵達目的地後，航空公司也立刻停飛進行清消。太報 ・ 1 天前 ・ 1
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
南投九九峰氦氣球樂園 明年1月試營運
南投縣政府耗時3年規畫、斥資5.22億元打造的九九峰氦氣球樂園，預計明年2月正式開園。為了讓園區軟硬體設施完善、提升遊客體驗，明年1月試營運，採預約制度，限制每日入園不超過2000人，優先開放當地鄉親、旅行社及觀光公協會等族群體驗收集意見，作為後續正式營運的調整參考。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
便宜機票限時搶購！長榮、華航「同時祭優惠」下殺73折
[Newtalk新聞] 2026年即將到來，不少朋友們已經開始安排明年的旅行計畫，中華航空和長榮航空公司也在年底推出限時優惠。即日起到明(18)日為止，至中華航空官方網站訂購機票，即可享有全航線88折優惠；即日起到明年1月5日前，只要在長榮航空官網訂購機票，則可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元起。 中華航空公司66週年慶推出「華航飛行樂園」活動，只要在18日晚間23時59分前到中華航空官方網站訂購2026年1月1日至2026年10月31日間出發的機票，即可享有全航線機票88折起優惠；旅客購票後還可憑購票證明到華航官網的「願望投遞所」登記，抽商務機票和機票折抵金等大獎。 長榮航空則推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」活動，旅客只要在1月5日晚間23時59分前，透過長榮航空官網或EVA AIR APP購買由台灣出發的「指定航線」機票，即可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元；往返桃園和米蘭下殺最低26099元；往返桃園和宿霧也只要4278元。 此外，因應旺季旅遊需求，長榮航空公布將增加熱門航線航班，即日起往返桃園和神戶的航班將由每週2班增加為每週3班；新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
石碇一日遊｜台灣也有流水麵？石碇深山這樣玩最Chill 石碇老街、豆腐冰淇淋、鱷魚島一次收集
藏在山裡的石碇小鎮，保留著最純粹的慢生活節奏，這趟一日輕旅行沿著蜿蜒的山路往前，空氣裡多了一股清新的香氣，樹葉在陽光下閃爍，水聲從山谷間傳來，這裡沒有喧鬧人潮，只有一種讓人想停下腳步的寧靜，誰能想到， […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
長榮航精選航線限時73折 香港來回3123元起
[NOWnews今日新聞]「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑，自今（16）日00:00起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVAAIRAPP購買從台灣地區出發指定航...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
挑戰岩谷秘境！大崗山一日探險家
高雄畫刊,崗山,一日遊,探險家, 步道,爬山,溫泉,田寮 到田寮一日探險旅程，就從綠意盎然的山林與奇岩洞穴開始。從峽谷走到岩洞，再到「離月球最近的飯店」泡湯嚐美食，展現田寮既野性又溫柔的迷人樣貌。景點+ ・ 1 天前 ・ 2
陳亭妃推「五大觀光軸」藍圖 找回台南的觀光經濟
針對台南的觀光發展，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃提出「五大觀光軸」的核心整體策略，她強調台南不能只靠單點景點吸引人潮，而是要依山、海、平原的地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
冬遊澎湖 感受媽宮人文風情，推「媽宮城區文旅走讀」！
冬遊澎湖感受媽宮人文風情，推「媽宮城區文旅走讀」！【旅遊經洪書瑱報導】澎湖冬季「遊」什麼旅遊樂趣？想旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北最強水陸雙遊程12/27首航 12/19線上報名
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北最強、橫跨淡水河兩岸的「與橋同行－淡八共鳴」–「水陸雙遊程」首發團將 […]民眾日報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
桃機第三航廈北廊廳首迎入境旅客 交長盼月底正式啟用
機場公司今日開放北廊廳入境航班試營運，中午自菲律賓克拉克機場返台的星宇航空JX-790班機是第一架停靠北廊廳入境的航班，第一次從北廊廳入境的旅客表示新航廈很漂亮，外籍旅客也覺得很舒服，與第一、航廈有不同感受，交通部長陳世凱在視察首班旅客入境情形時表示，希望本月底北廊廳就可以正式啟用。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈中華旅遊〉陽明山櫻姿 小烏來天空步道
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻姿繽紛．小烏來…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣虎航直飛日本岡山 戶外體驗成熱搜旅遊選擇
日本岡山以「晴天之國」聞名，不僅擁有歷史名城與自然景觀，更是戶外活動愛好者的理想目的地。隨著春夏旅遊旺季將至，台灣虎航提供台北、與高雄直飛岡山航線，吸引越來越多旅客將這座城市納入年度旅遊清單。七逗旅遊網 ・ 8 小時前 ・ 1
台南官田遊客中心：綠建築、梅花鹿、多感官體驗
西拉雅國家風景區官田遊客中心，這座以綠建築為核心，佔地約11公頃的遊客中心，不僅是提供遊客旅遊資訊的樞紐，更是承載著西拉雅族群歷史記憶、文化意涵與對未來美好祝福的空間載體。其建築設計將人與自然、過去與現在、地方特色與遊憩體驗融為一體，為到訪者帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 3 小時前 ・ 發起對話