印度旅遊勝地打造滑雪場 遊客帶裝備搶朝聖！到現場傻眼：冰箱還比較多

（圖／翻攝自IG，@atulchauhan1512）

印度北部知名旅遊勝地馬納利（Manali）近日因一段影片在社群平台引發爭議。一名遊客指控，當地部分導遊與業者在周邊並無自然降雪的情況下，仍向遊客推銷滑雪體驗，實際上僅是在一小塊人為堆放的雪地上進行活動，涉嫌誤導觀光客。

《今日印度》（India Today）報導，遊客喬漢（Atul Chauhan）在Instagram上傳影片，並特別標註「詐騙」。畫面中可見，多名遊客嘗試在地面僅鋪有少量積雪的區域滑雪，所謂的滑雪場地範圍十分狹窄。喬漢在影片中直言，現場除了這一小塊雪地外，四周幾乎沒有任何積雪。

隨著鏡頭轉向周邊景觀，只見乾燥土地與岩石裸露，顯示該地並未出現自然降雪，與遊客對雪地滑雪的期待存在相當大落差。影片曝光後迅速引發討論，不少網友批評當地業者刻意製造假象，利用遊客對雪景的嚮往牟利。

不過，也有另一派網友認為，此事並非單純詐騙，而是遊客未充分了解當地季節氣候所致。有人提到，馬納利並非全年都有降雪，若在非雪季前往，原本就不該期待大面積雪景；更有網友調侃，「我冰箱裡的雪都比現場多」。

目前相關爭論仍在網路延燒，輿論分成兩派，一方呼籲加強旅遊資訊透明，避免誤導消費者；另一方則提醒旅客出遊前應做好功課，依季節規劃行程，避免產生不必要的糾紛。

