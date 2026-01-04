印度最乾淨城市印多爾自來水混排泄物 釀10死、逾千人上吐下瀉
印度中央邦大城印多爾（Indore）過去連續8年被評為該國「最乾淨城市」，近日卻爆發嚴重飲用水污染事件，當地自來水遭細菌污染，已造成至少10人死亡、超過1400人出現上吐下瀉等症狀，引發當地公共衛生危機。地方政府對當地居民用水採樣化驗，竟發現有「只存在於人類排泄物汙水」的細菌。
綜合外媒報導，這起大規模感染事件自2025年12月25日開始蔓延，集中在印多爾的巴吉拉特普拉（Bhagirathpura）地區。當地衛生單位檢測發現，多處飲用水樣本呈現「糞大腸菌群陽性」，並檢出大腸桿菌、沙門氏菌，甚至可能致命的霍亂弧菌，確認為水源性污染所致。
初步調查指出，污染源頭疑似來自當地一處警察檢查站的廁所，該設施的污水並未妥善接入污水處理系統，反而滲漏進一條已有30年歷史的城市供水管線，導致未經處理的污水混入自來水中，影響約5萬名居民的用水安全。市府表示，目前已完成管線修復，並暫時恢復供水。
事件爆發初期，部分醫師一度誤判居民的狀況為食物中毒，直到多名患者反映是飲用「無色但帶有惡臭」的自來水後發病，才驚覺問題出在水源。外界質疑，從疫情擴散到官方確認污染，過程延宕多日，錯失防堵關鍵時機。
印多爾衛生官員指出，目前已造成至少10人死亡、有272人住院治療，其中至少32人入住加護病房，還有超過1400人出現腹瀉和嘔吐症狀。調查團隊正進行逐戶訪查，並發放氯錠，呼籲民眾暫勿直接飲用自來水，改用水車供水或煮沸後再使用。
印度中央邦首席部長莫漢・亞達夫（Mohan Yadav）在輿論壓力下下令究責，要求市政高層提出說明，並撤換相關水務主管職務。反對黨則痛批政府管理失職，直指這起「本可避免的災難」暴露出基礎設施老舊、監測系統落後與應變遲緩等長期問題。
專家警告，多重細菌感染對長者與孩童尤其致命，延遲檢測恐引發敗血症等併發症。這場飲用水危機不僅奪走寶貴生命，也讓「最乾淨城市」的招牌蒙上陰影，後續能否徹底改革與追責，備受關注。
