印度最大航司連3天大規模取消航班 數千旅客滯留多地機場大亂
印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）連續第3天發生大規模航班取消事件。截至今（4）日凌晨，至少175架次航班被取消，導致數千名旅客滯留在新德里、孟買、海德拉巴等多個主要機場。
根據《路透社》，靛藍航空已承認更嚴格的飛行執勤時間限制是導致航班取消的原因。
印度飛行員聯合會指，靛藍航空因未能及時調整機組人員排班，也無妥善規劃航班時刻表，以因應旨在提升安全的新規。新規於11月生效，將飛行員每週強制休息時間從36小時增至48小時，同時將每週允許的夜間降落次數從6次降至2次。
尚不清楚靛藍航空為何受到如此大的影響，其他包括印度航空、香料航空及阿卡薩航空在內的其他航司，均未因此大規模取消航班。
消息人士稱，印度民航監管機構官員擬與靛藍航空高層會面，將要求該航司說明危機成因及是否已擬定復原計畫。據悉，昨（3）日至少有150個航班被取消。
班加羅爾機場發言人說，今日有73個航班遭取消。據稱，德里約有30個航班取消、海德拉巴取消68個航班，孟買則規劃取消85個航班。一名《路透》記者昨晚搭乘的靛藍航空班機降落在西部城市浦納後，被困在機內長達3小時。機長解釋是因營運問題及未獲准停靠，必須等待其他飛機起飛。
靛藍航空每日營運超過2000個航班、機隊規模超過400架飛機，市占率約6成，並以準時的服務而聞名。該航司股價今日下跌3.4%，本週累計跌幅達6%。航班大規模取消對其影響程度仍不得而知，靛藍航空上一個財年獲得90億美元的營收。
疲憊憤怒的旅客在機場航廈內排起長隊，試圖了解航班資訊。亞達夫（Ram Shankar Yadav）準備與家人前往參加弟弟的婚禮，航班延誤6小時，「我們沒有足夠的椅子，人們拿報紙鋪在地上坐，民眾很生氣，沒人來管理，服務專線打不通」。
Thousands of IndiGo passengers were stranded by flight cancellations on December 4 — a third day of chaos after India's biggest airline did not make sufficient changes to its roster planning to accommodate new government regulations https://t.co/BQ9CkSFMQ3
— Reuters (@Reuters) December 4, 2025
