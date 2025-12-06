印度最大航空公司惹禍 全境航班大亂
另一個飛航消息，最近如果要去印度，特別是搭乘到國內線航班的話，要特別注意。因為當地最大航空公司、靛藍航空，這幾天已經取消上千班次，導致航班相當錯亂，先認識一下這間公司，它是廉價航空，近十年快速成長，成為全國龍頭，每天營運超過2300個航班，國內線占比達60%，它們也以高準點率自傲。但連續四天下來，卻已經取消至少1200個航班，甚至因此影響其他航空公司。靛藍航空表示，原因包含機體輕微故障，又遇上冬季，因應多變天候狀況、調整班表，還有當地推出飛航時數新規定，機組人員班沒排好，才造成混亂局面，預計恢復期、需要兩個月。
民眾在印度孟買機場的報到櫃台前，高分貝抱怨，因為，印度最大的航空公司 靛藍航空，自本周起，取消了上千架航班，所有 從 首都德里 起飛的班機，更遭全面取消，導致在印度各地機場，有數千名乘客滯留，機場的混亂局面，也進一步惡化。7706乘客庫馬爾：「我們正準備前往機場時，突然收到消息說 航班取消了，我找不到任何替代方案，連火車票都買不到，現在只能在這裡枯等。」
這起事件 是因為 印度當局 考量航空安全，推出更嚴格的新規，自11月1號起，限制飛行員的飛行時間。靛藍航空承認，他們未做好準備，本周才會大規模取消航班。靛藍航空CEO埃爾伯斯：「過去幾天 我們的營運受到嚴重影響，我謹代表靛藍航空全體員工，向對乘客造成的不便，致以最誠摯的歉意。」
靛藍航空的CEO指出，航班取消數量，以5號的情況最為嚴重，停飛超過1000架次，比該公司平日航班總數的一半還多。印度當局儘管不滿，但也只能先暫時予以通融。印度航空部長金賈拉普：「靛藍航空管理不善，才會發生航班的大混亂，為了盡快讓情況恢復正常，我們已對靛藍航空的，飛行值勤時間限制，給予了一定的寬限。」
靛藍航空表示，營運要到2月10號 才能完全恢復正常。但印度航空公司飛行員協會批評，當局給予 靛藍航空 的任何寬限，都會破壞新規的精神，並嚴重損害公眾的飛行安全。
