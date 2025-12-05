印度最大航空公司連3天取消大量航班 機場混亂

印度多座機場近日陷入混亂。國內最大航空公司靛藍航空連續第三天大規模取消航班。（示意圖／unsplash）





印度多座機場近日陷入混亂。國內最大航空公司靛藍航空連續第三天大規模取消航班，僅4日一天就有超過三百個航班停飛，造成大量旅客滯留機場，行程全面受到影響。印度民航總局已介入調查。

印度多個機場的登機門前，人潮擠得水洩不通，受影響旅客情緒十分激動。許多人反映，航班不是被取消，就是一再延後，從原本的起飛時間不斷往後改，讓旅客抱著希望等上好幾個小時，最後只剩滿腔怒火。有人原本被通知上午十點半起飛，卻先延到十二點、再改到下午兩點四十分，最後又變成四點起飛，讓旅客直呼完全無法接受。

根據統計，靛藍航空4日取消超過三百班航班，其中德里機場至少95班遭取消，孟買機場則有85班停飛，國內線受影響最為嚴重。大量旅客滯留各機場，行李區、候機區、登機門全面擁擠，秩序一度混亂。

靛藍航空發出聲明表示，過去幾天面臨多項無法預料的挑戰，導致營運受到嚴重影響，並向乘客致歉。但印度民航總局已要求航空公司到場說明，並正式展開調查，以釐清連日大規模停飛的真正原因。

