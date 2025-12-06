印度最大航空公司靛藍航空近日爆發營運危機，由於公司對飛行員值勤新規準備不足，連續四天大規模取消航班，導致全國各地機場出現混亂，大批旅客滯留機場，憤怒情緒高漲。印度民航總局已緊急介入，預計最快將於10日恢復正常營運。

班機大規模取消！旅客滯留氣炸 機場陷混亂

印度東南部大城清奈機場，滯留旅客擠在櫃台前對空服員咆哮，機場大廳也被塞爆，這樣的混亂景象已在全國各大機場連續上演數日，原因是印度最大航空公司「靛藍航空」出現重大營運問題。

印度「靛藍航空」出現重大營運問題，導致清奈機場大廳被塞爆。圖／路透社

靛藍航空航班大亂！ 原因與「機師排班」有關

短短四天，靛藍航空取消了數千班航班，並導致大量班機延誤，乘客焦慮情緒爆表，人人手持手機搜尋替代航線，甚至有新人因無法趕上婚禮，只能透過視訊向賓客致歉。靛藍航空表示，11月上路的飛行員值勤新規，公司準備不足，才造成此次混亂。

靛藍航空取消逾千航班 預計10日恢復正常

靛藍航空一度估計混亂情況可能要到明年2月才能改善，但後來改口表示，最快可於10日恢復正常營運。不過，印度民航總局強調，這個時限豁免只是權宜之計，已成立專門委員會進一步調查事故原因。

印度最大航空出包 航班大亂「股價跌10%」

靛藍航空主導印度境內約六成的空中交通，此次危機已導致公司股價下跌10%，如何恢復消費者信心，將成為未來的重要課題。

