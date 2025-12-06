印度最大航空出包 航班大亂「股價跌10%」
印度最大航空公司靛藍航空近日爆發營運危機，由於公司對飛行員值勤新規準備不足，連續四天大規模取消航班，導致全國各地機場出現混亂，大批旅客滯留機場，憤怒情緒高漲。印度民航總局已緊急介入，預計最快將於10日恢復正常營運。
班機大規模取消！旅客滯留氣炸 機場陷混亂
印度東南部大城清奈機場，滯留旅客擠在櫃台前對空服員咆哮，機場大廳也被塞爆，這樣的混亂景象已在全國各大機場連續上演數日，原因是印度最大航空公司「靛藍航空」出現重大營運問題。
印度「靛藍航空」出現重大營運問題，導致清奈機場大廳被塞爆。圖／路透社
靛藍航空航班大亂！ 原因與「機師排班」有關
短短四天，靛藍航空取消了數千班航班，並導致大量班機延誤，乘客焦慮情緒爆表，人人手持手機搜尋替代航線，甚至有新人因無法趕上婚禮，只能透過視訊向賓客致歉。靛藍航空表示，11月上路的飛行員值勤新規，公司準備不足，才造成此次混亂。
靛藍航空取消逾千航班 預計10日恢復正常
靛藍航空一度估計混亂情況可能要到明年2月才能改善，但後來改口表示，最快可於10日恢復正常營運。不過，印度民航總局強調，這個時限豁免只是權宜之計，已成立專門委員會進一步調查事故原因。
印度最大航空出包 航班大亂「股價跌10%」
靛藍航空主導印度境內約六成的空中交通，此次危機已導致公司股價下跌10%，如何恢復消費者信心，將成為未來的重要課題。
國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
餐點灑滿地！國籍航空飛澳洲途中遇亂流 3空服員受傷
空巴史上最大規模召修A320系列客機！虎航班機受影響 民航局發聲
印度「光輝」戰機在杜拜航空展墜毀！ 飛行員殉職
其他人也在看
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
本田 CR-V e:HEV 上市時間揭曉！追加黑化風格車型 台灣預計明年導入
Honda 在 2025 東京移動展（Japan Mobility Show）預告當家休旅 CR-V 將以 e:HEV 油電動力重返日本，而近日則接續宣布將在 12 月 12 日先行展開 CR-V e:HEV 預售活動，提供 RS、RS Black Edition 雙車型選擇，規劃 2026 年 2 月在日本正式上市。至於在台灣方面，先前已有民眾目擊 CR-V e:HEV 披著輕偽裝進行道路測試，有望 2026 年第一季就會導入國內。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華航台北直飛鳳凰城！當地民眾見名稱困惑了
[NOWnews今日新聞]中華航空3日正式開通台北直飛鳳凰城航線，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司，第一班直飛鳳凰城的CI036班機已落地美國，值得留念的畫面也曝光。不過，當地媒體揭露了部分民眾對於華...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 16
V8油電、650ps、鋁合金車架，Toyota Gazoo Racing發表GR GT
Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT，以駕駛者至上理念開發的GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達系統，能提供650ps強悍動力，鋁合金車架和低重心配置，更進一步打造出人車合一操駕感受。Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT原型車，以駕者致上為理念、專為街道而生的賽車GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達，進而帶來650ps/86.7kgm最大動力輸出，在此性能推動下GR GT有著320km/h極速表現。 為能徹底發揮GR GT性能實力，車身方面採用鋁合金車架搭配引擎蓋、車頂等部位碳纖維，因此在4,820mm×2,000mm×1,195mm車身尺碼下，車重也控制在1,750公斤，同時盡可能的低重心配置和空氣力學設計，都為讓GR GT無論賽道或是高速都有著絕佳表現。 GR GT即便追求性能，但在座艙方面數位儀表、中控螢幕、皮質跑車座椅也兼顧道路日常實用舒適性。此次展出GR GT為原型車，在此之後會不斷測試改善，預計2027年會正式發表。 四出排氣管充分顯示出GR GT的性能。GR GT車身尺碼為4,820mm×Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂
Toyota Gazoo Racing如期端出今年最震撼的作品，全新GR GT原型車。這輛強調以駕者致上的純種跑車，一口氣塞入4.0升V8渦輪引擎搭配電動馬達，最大輸出來到650ps、扭力86.7kgm，極速更達320km/h，完全是奔著賽道級規格而來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
LF-ZC與小改RZ領軍Lexus台北車展陣容，大改ES望扮神秘嘉賓？
面對12月31日開展的2026台北新車暨新能源車特展，Lexus總代理和泰汽車日前揭露參展陣容，預告將以「Lexus Electrified」為主題，持續對台灣消費者溝通Lexus碳中和願景，並將導入LF-ZC概念車為主角，搭配預計於12月上市的RZ 550e F Sport，展現Lexus現在以及未來的電動化藍圖。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全台郵輪逾110萬人次創歷史新高 明年已預報600艘來台
【記者莊偉祺／台北報導】今年海外旅客來台千萬人次難達標，但全台郵輪進出港旅客將超過110萬人次，突破疫情前水準創新高！明年郵輪來台目前預報也有600艘次，包含高雄港歷來最大噸位國際郵輪等。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新Mazda CX-5重新構思並內建Google的人機介面打造更現代化的虛擬駕駛艙
Written by: Bear全新Mazda CX-5為品牌開啟新篇章，成為首款採用Mazda E/E Architecture+(Mazda EEA+)，即Mazda下一代電氣與電子架構的車型。其核心是內建Google的先進人機介面(HMI)諸如Google Map、Google Assistant，以及Google Play…等各項功能協同運作，打造出融合尖端科技與乾淨、以駕駛者為中心設計的駕駛艙。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道 駕駛命危送醫
新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20
HONDA Prelude上戰場！ 推出全新Prelude GT賽道版
一個月前，HONDA才推出全新升級的Prelude，本周HONDA就發表了Prelude賽車版本Prelude-GT，預計將於明年投入比賽，成為HONDA在日本超級GT系列賽頂級GT500級別賽事中新的挑戰者。它的外觀或許與新款Prelude相似，但內在卻截然不同。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵輪旅客今年破113萬人次創新高
[NOWnews今日新聞]我國郵輪進出港旅客預計今年可超過110萬人次，可超越疫情前的水準，創下歷史新高。而交通部為了強化郵輪旅客權益，除了指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發起對話
淡水拖板車失控自撞分隔島 駕駛傷重不治｜#鏡新聞
新北淡水發生一起死亡車禍！今天（12/6）早上8點多，一輛拖板車行經淡金路疑似因為駕駛身體不適，車子突然失控撞向分隔島，甚至衝到對向車道，造成淡金公路一度塞車，而駕駛送醫前已經失去生命跡象經過1個小時緊急搶救，最後還是宣告不治。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
印度最大航空公司惹禍 全境航班大亂
另一個飛航消息，最近如果要去印度，特別是搭乘到國內線航班的話，要特別注意。因為當地最大航空公司、靛藍航空，這幾天已經取消上千班次，導致航班相當錯亂，先認識一下這間公司，它是廉價航空，近十年快速成長...大愛電視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部祭3箭保障旅客權益
今年我國郵輪進出港旅客預計突破113萬人次，不僅超越疫情前105萬人次水準，更創歷史新高。郵輪旅遊夯，交通部祭出3項旅客權益保障措施，除已指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運的外籍郵輪公司須在台設立分公司或委託我國籍船務代理業負責處理消費爭議案，同時正完備郵輪定型化契約相關規範。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部三箭齊發強化旅客權益保障
交通部表示，二○二四年郵輪進出港旅客預計可突破一百一十萬人次，正式超越疫情前的一百零五萬人次水準，創下歷史新高。為使旅客量快速成長的同時落實權益保障，交通部啟動「三箭齊發」措施，從主政機關指定、業者在地化管理到契約制度完善，全方位提升保障強度。交通部指出，郵輪旅遊具備食、宿、遊、購、行等多面向特性，消費關係牽涉旅客、旅行社與郵輪公司三方，情況較一般運輸服務更為複雜。過去也曾出現郵輪故障導致旅客受影響的爭議事件，因此交通部長陳世凱特別指示，由政務次長陳彥伯與常務次長林國顯召集航港局、觀光署及各相關單位召開整合協調會議，針對三項精進作為全面推動。首先，交通部正式指定航港局為郵輪業務主政機關，負責跨單位整體協調與督導。未來如發生重大消費爭議，航港局將會同觀光署成立「郵輪消費爭議 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
致敬傳奇飄移車手 670匹馬力的Subaru BRAT復古狂想
儘管賽車傳奇Ken Block已逝世近三年，但他的極限駕駛精神與Gymkhana系列影片仍持續以輪胎煙霧的形式燃燒。在最新一集的Hoonigan製作系列中，拉力賽車手Travis Pastrana再度回歸，然而這次他駕駛的座駕令人意想不到，一輛經過重度改裝，重新詮釋的Subaru BRAT。這款車由Vermont SportsCar團隊精心打造，將這輛經典的皮卡車變身為隨時能征服澳洲內陸的野獸，準備在最新Gymkhana影片《Aussie Shred》中，以前所未有的姿態挑戰澳洲的獨特地形。最新的Gymkhana系列影片在澳洲登場，採用的是一輛Subaru的爆改車款。這輛專為特技駕駛打造的BRAT擁有令人驚艷的性能數據。其核心是一具2.0升渦輪增壓四缸引擎，經過極致調校後，能夠爆發出驚人的670匹馬力與94公斤米的扭力。更令人振奮的是，這顆引擎的紅線轉速高達9,500 rpm，聲浪更是前幾部Gymkhana影片中所有車款前所未有的狂野。強大的動力輸出將BRAT變成一頭絕對的性能猛獸，為Pastrana在極限操駕中提供了無窮的動力。 如同Pastrana之前駕駛的Subaru GL WaCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
轎車離奇暴衝擦撞汽機車 駕駛救出時已無呼吸心跳
新北市 / 綜合報導 新北市新莊區幸福路上的熱鬧商圈，今（6）日下午發生一起驚險車禍，一輛白色轎車突然失控暴衝，撞上多輛汽機車與腳踏車，造成機車騎士及乘客輕傷，幸好送醫後沒有大礙，但闖禍的轎車駕駛卻被發現沒了呼吸心跳，送醫急救。警方初步了解，駕駛似乎是身體不適，但是否因此導致車禍，仍待進一步釐清調查。白色轎車從巷弄裡開出來，沒有減速直直往前衝，撞擊前方的雙載機車，這時直行的灰色車輛，來不及反應直接撞上，兩車雙面夾擊，機車騎士趕緊跳車保命，乘客也因為撞擊力道跌倒在地。沒想到這輛白色轎車突然油門一踩，再度暴衝，撞上多輛停在一旁的腳踏車，及一輛普重機車，最後被路邊大樹擋下，才沒有撞進店裡，巨大撞擊聲響，也讓目擊民眾全都嚇壞了，目擊民眾說：「他其實中間有撞到一台摩托車，然後撞到的時候就開始暴衝，然後就撞到那顆樹，油門就一直踩一直踩一直踩，就踩著不放，然後還把這台機車，就是撞飛上來。」車禍發生在6日下午，新北市新莊區的幸福路上，駕駛疑似因為不明原因，導致車輛失控，和多輛汽機車發生碰撞，救護人員獲報趕到現場，將受傷的機車騎士與乘客送醫，幸好沒有大礙，但轎車駕駛卻沒了呼吸心跳，目擊民眾說：「就很多人去旁邊看，說他好像有點抽搐，然後就是吐，不知道是酒駕還是什麼不知道。」回到事發現場，肇事車車窗玻璃更插在樹上，可見當時撞擊力道之大，警方調查，駕駛疑似身體不適，但是否因此導致車禍，仍待進一步釐清調查。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話