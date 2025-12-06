印度最大航空取消逾千航班 最晚15日恢復正常

（中央社記者李晉緯新德里6日專電）印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）航班大規模取消、延誤的情況5日達到最高峰，當天有千餘個航班遭取消。靛藍航空執行長艾伯特（Pieter Elbert）5日晚間表示，營運預計10日到15日間可以恢復正常。

IndiGo連續數日大規模取消、延誤航班，4日取消500多個航班，5日取消航班暴增到超過1000個，讓各地機場大亂，旅客憤怒值破表。

在民怨沸騰下，印度民航總局（DGCA）已介入調查、處理，並指IndiGo航班大亂，很可能是由於飛行勤務時間限制（FDTL）規定實施後，公司的應變和準備不足，IndiGo坦承，對機組人員的需求超乎預期。

新德里電視台（NDTV）指出，IndiGo航班大亂的其中一項原因，是FDTL新規定正式實施，IndiGo人力調整不及所致。FDTL新規為緩解機組人員過勞而有許多新舉措，例如限制機師的飛行時間、對夜間航班運作施加嚴格限制等。

今日印度（India Today）報導，德里機場今天發出公告，IndiGo營運逐步恢復正常，但仍請旅客在前往機場前確認航班狀態。

艾伯特5日晚間透過影片表示，目前為止，5日是影響最嚴重的一天，取消超過1000個航班，「對於客戶造成的不便，我們深表歉意」。

他也提到，5日有「超過半數」的IndiGo航班取消，6日雖仍會有混亂，但取消的航班預估少於1000個，恢復正常營運還需要一段時間，但「我們預計將在10日到15日」間恢復正常。

IndiGo稍早提交給印度民航總局（DGCA）的報告，指混亂情況至少要到2026年2月10日後才能完全恢復正常，但在民航部（Ministry of Civil Aviation）暫緩部分對IndiGo的管控後，IndiGo恢復正常營運的時間預料能夠提前。

IndiGo在德里機場營運逐步恢復中，但印度其他地方今天上午仍有該公司的航班取消，目前為止，包括克勒拉（Kerala）的6個航班、阿默達巴德（Ahmedabad）的19個航班、清奈（Chennai）的29個航班已經取消。

IndiGo是印度最大的航空公司，每天有2300個航班，而印度國內線航班，有60%由IndiGo營運。（編輯：韋樞）1141206