印度朝聖團巴士與油罐車相撞起火 沙國重大車禍釀42死

沙烏地阿拉伯馬迪納（Madina）發生重大交通事故，一輛載有印度朝聖者的巴士與油罐車相撞後起火，造成至少42名印度公民喪生。據當地媒體報導，這輛巴士當時正從麥加前往馬迪納，事故發生在當地時間凌晨1點30分左右。

沙國發生重大交通事故，一輛戴有印度朝聖團的巴士與油罐車相撞起火，至少42人喪生。（示意圖／PIXABAY）

根據《海灣新聞》報導，事故發生時多數乘客正在熟睡，當巴士撞擊後瞬間起火，乘客幾乎沒有機會逃脫。救援人員表示，巴士已被完全燒毀，導致辨識罹難者身分極為困難。據報導，罹難者中至少包括11名婦女和10名兒童，但確切人數仍在核實中。

報導指出，這群朝聖者是在麥加返回途中遇難。據悉，只有一名乘客舒亞布（Mohd Abdul Shoiab）倖存，目前正在醫院接受治療，但其狀況尚不明確。

印度海德拉巴（Hyderabad）國會議員奧瓦西（Asaduddin Owaisi）表示，事發時巴士上載有42名朝聖者。他已與印度駐利雅德大使館副館長馬森·喬治（Abu Mathen George）取得聯繫，後者向他保證使館正在收集有關事故的詳細資訊。

據報導，奧瓦西也呼籲中央政府將罹難者遺體運回印度，並為傷者提供適當的醫療救治。

印度外交部長蘇杰生（S Jaishankar）對此事故表示深感震驚。他在社群平台X上發文表示：「我方駐利雅德大使館和駐吉達領事館正全力支持受此次事故影響的印度公民及其家屬。向遇難者家屬致以誠摯慰問。祈禱傷者早日康復。」

