印度果阿人氣夜店凌晨大火 釀至少23死
印度果阿邦行政首長和其他官員今（7）天凌晨表示，印度度假勝地北果阿區阿爾波拉的一家知名夜店發生火災，初步調查火災是由氣瓶爆炸所引起，造成至少23人死亡。據了解罹難者中有多名觀光客，預估有3到4名觀光客死亡，其中3人死於燒傷，其他人則是死於窒息。
國際中心／林信安 編撰 責任編輯／施佳宜
