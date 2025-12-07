印度果阿夜店深夜失火釀25死 疑火舞表演引燃木製裝潢

印度熱門旅遊勝地果阿邦(Goa)北部阿爾波拉(Arpora)一間夜店午夜發生火災，果阿邦行政首長今天(7日)表示，這起災難造成25人罹難。

法新社報導，火災發生於昨日午夜前後，火勢迅速蔓延整間夜店。印度總理莫迪(Narendra Modi)發聲明表示，對於這起造成重大死傷的事件「深感悲痛」。

果阿邦行政首長薩望特(Pramod Sawant)亦發布聲明表示，「今天對所有人來說，是非常痛心的一天。」聲明並指出，「共有25人喪生，6人受傷。」他告訴記者，其中有3到4名死者為外籍遊客，但他並未透露國籍。

薩望特說，他已下令展開行政調查，以釐清火災起因並追究相關責任。

印度新聞信託社(Press Trust of India)發布的影像顯示，救難人員在警察與民眾的包圍下，以擔架將傷患與罹難者從白樺樹(Birch)夜店狹窄的石階抬下。

果阿消防局長拉伊克(Nitin V. Raiker)接受印度CNN News18訪問時表示，多數死者是在地下室與廚房區域因濃煙窒息而亡。

他說：「我們接獲通報夜店正在舉辦派對，並安排了火舞表演(fire show)。店內木製裝潢被引燃後，濃煙迅速瀰漫整棟建築物。」

果阿位於阿拉伯海沿岸，曾為葡萄牙殖民地，以夜生活、沙灘與悠閒的海岸氛圍聞名，每年吸引數百萬名國內外遊客造訪。然而，由於建築施工不良、場所過度擁擠，以及未遵守安全規範，印度各地火災事故屢見不鮮。

近年印度多起重大火災奪走數十條人命，包括今年5月海德拉巴(Hyderabad)一棟3層樓建物起火釀17死、4月加爾各答飯店大火造成15人罹難，以及去年古加拉特邦(Gujarat)擁擠的遊樂場事故奪走24命，再度凸顯印度公共安全問題的嚴重性。