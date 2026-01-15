印度樂遊 — 人 車 火車 牛 恆河



印度嘟嘟車

https://youtu.be/0FmEpuiTKtM

印度和孟加拉達卡的嘟嘟車，各有特色。

印度還有哪些車？

https://youtu.be/RnFNvYbQ5F0

印度卡車/公車 公路上移動的藝術品 從不丹彭厝林搭乘四輪傳動休旅車到印度的邊境城市齋貢再到大吉嶺，可見載貨卡車絡繹於途，印度的卡車彩繪成為公路上移動的藝術品，緊緊抓住我的目光的是車頭的那一對眼睛👀。

https://youtu.be/kJKj5Pbs9Ec

印度的牛

https://youtu.be/dDdhjI0xDp8

進入印度之後，牛的地位驟升，城市景觀也為之癖變。

https://youtu.be/S0lhNhs0F9A

大吉嶺蒸汽火車（大吉嶺喜馬拉雅鐵路，DHR）是世界遺產。是印度山地鐵路的經典代表，以其獨特的窄軌、迷你蒸汽火車和爬山技術聞名，被譽為「喜馬拉雅玩具火車」，連結了平原與大吉嶺茶園，是殖民時期工程的傑作與活的歷史。

軌道緊鄰民宅、車道，穿梭在大吉嶺的大街小巷。

我們坐在第一節車廂，因為要開窗拍照，被煤渣噴得全身都是。片尾那對新人，來自德里，來大吉嶺和錫金度蜜月，剛好坐在我們對面。火車在花圃前休息十分鐘時，我正巧看到美好的畫面、偷偷的幫他們拍了那張照片，他們很喜歡，我用email傳給他們。

