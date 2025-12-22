印度機場跑道變考場 8千考生搶187個公務職缺

超過8000名求職者擠滿奧里薩邦這座備用機場跑道，參加志願性輔助警察組織的地方志願警衛隊招考，爭取該轄區內24個警察分局的187個名額，錄取率約2.3%。

報考資格最低教育門檻是必須要完成初級小學，也就是5年級的學業，不過還有更多報考者是大學畢業，有的甚至擁有碩士、管理或技術學位資格。

也正因為考試人數非常多，因此借用這座主要支援小型飛機或偶爾軍事用途、無定期商業航班的機場當考場，考生90分鐘內完成筆試，過關的就可進入體能測驗，整個考試過程用無人機全程監考。

這場考試反映出印度青年失業危機，以及技能與就業機會嚴重不匹配。受過高等教育的畢業生失業率更高，大學畢業生學習理論多於實務技能，無法勝任製造業或科技職位，高學歷者寧願失業也不做低階工作，於是便可見到青年大量湧入像地方志願警衛隊這樣的公職考試。

根據聯合國國際勞工組織，印度15到24歲失業率在2023年為18%；而私人智庫印度經濟監測中心數據指出，印度整體失業率疫情前僅6%、2024年為8.5%。奧里薩邦地方志願警衛隊為合約制，每日津貼約639盧比，相當於台幣260元。

